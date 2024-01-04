Seçmen sorgulama secmen.ysk.gov.tr adresinde! 2024 YSK seçmen listeleri nereden öğrenilir, itiraz nasıl yapılır? İşte itiraz süresi ve dilekçe...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, seçmen listelerinin güncellenmesi için belirlenen uygulama esasları doğrultusunda YSK, seçmen listelerini 4 Ocak 2024 günü askıya çıkaracak. Birçok vatandaş internet arama motorlarında YSK seçmen listeleri nereden öğrenilir, itiraz nasıl yapılır? Seçmen listeleri ne zaman kesinleşir 2024? Seçmen süresi itiraz süresi ne kadar, dilekçe nasıl alınır? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...