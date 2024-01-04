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Seçmen sorgulama secmen.ysk.gov.tr adresinde! 2024 YSK seçmen listeleri nereden öğrenilir, itiraz nasıl yapılır? İşte itiraz süresi ve dilekçe...

31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Seçmen listeleri 4 Ocak'ta muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Seçmenler 17 Ocak'a kadar bilgilerini muhtarlıklara asılı olan listelerden kontrol edebilecek. Seçmen sorgulama secmen.ysk.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Peki YSK seçmen listeleri nereden öğrenilir, itiraz nasıl yapılır? Seçmen listeleri ne zaman kesinleşir 2024? Seçmen süresi itiraz süresi ne kadar, dilekçe nasıl alınır?

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 11:41 Güncelleme 04 Ocak 2024, 11:41
Seçmen sorgulama secmen.ysk.gov.tr adresinde! 2024 YSK seçmen listeleri nereden öğrenilir, itiraz nasıl yapılır? İşte itiraz süresi ve dilekçe...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, seçmen listelerinin güncellenmesi için belirlenen uygulama esasları doğrultusunda YSK, seçmen listelerini 4 Ocak 2024 günü askıya çıkaracak. Birçok vatandaş internet arama motorlarında YSK seçmen listeleri nereden öğrenilir, itiraz nasıl yapılır? Seçmen listeleri ne zaman kesinleşir 2024? Seçmen süresi itiraz süresi ne kadar, dilekçe nasıl alınır? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

SEÇMEN SORGULAMA VE İTİRAZ DÖNEMİ

31 Mart yerel seçimlere az bir süre kala seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkıyor. Aynı gün seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi de başlayacak. 17 Ocak 2024 tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI

OY KULLANACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

KAYDI BULUNMAYANLAR NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURABİLECEK

Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek. Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.

Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi de YSK'nın resmi internet sitesinden yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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