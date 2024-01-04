Seçmen sorgulama secmen.ysk.gov.tr adresinde! 2024 YSK seçmen listeleri nereden öğrenilir, itiraz nasıl yapılır? İşte itiraz süresi ve dilekçe...

KAYDI BULUNMAYANLAR NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURABİLECEK
Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek. Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.
Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.
SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Seçmen kaydı sorgulama işlemi de YSK'nın resmi internet sitesinden yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ