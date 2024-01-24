Ankara Çubuk, Elmadağ, Evren ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları listesi

AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında ise tüm adayların tamamlanması planlanıyor.

AK Parti 'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları , Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklanacak. AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.