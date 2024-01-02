Survivor All Star Seda Aktuğlu kimdir? 2024 Survivor Alll Star Seda Aktuğlu kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan Seda Aktuğlu, adaya geri döndü ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmak için iddialı bir şekilde sahneye çıktı. İşte Survivor All Star Seda Aktuğlu hakkında merak edilenler...
Survivor Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan Seda Aktuğlu, adaya geri döndü ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmak için iddialı bir şekilde sahneye çıktı. İşte Survivor All Star Seda Aktuğlu hakkında merak edilenler...
SEDA AKTUĞLU KİMDİR?
Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya'da doğmuş olan ve aslen İzmirli olan bir televizyon kişiliğidir. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Aktuğlu, 2003 yılında Türkiye'ye dönerek lise eğitimini Eskişehir'de sürdürmüştür.
Marmara Üniversitesi'nde Almanca Öğretmenliği bölümünü kazanarak üniversite eğitimine başlamış ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi eğitimi almıştır.
Seda Aktuğlu'nun televizyon kariyeri "Var mısın Yok musun?" yarışma programına katılmasıyla başlamıştır. Bu yarışmada elde ettiği başarılarla dikkat çekmiş ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır.
SEDA AKTUĞLU EVLİ Mİ?
Seda Aktuğlu'nun evli olup olmadığına dair net bir bigi bulunmuyor.