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Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 Survivor Nefise Karatay kaç kez yarıştı, şampiyon oldu mu?

Survivor 2024 All Star, bugün ekranlara gelmeye başlıyor ve iddialı yarışmacılardan biri olan Nefise Karatay, geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukla dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Nefise Karatay kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 18:51 Güncelleme 02 Ocak 2024, 18:51
Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 Survivor Nefise Karatay kaç kez yarıştı, şampiyon oldu mu?

Bu akşam izleyici ile buluşacak olan Survivor 2024 All Star, iddialı isimleriyle dikkat çekiyor. Yarışmanın en merak edilen isimlerinden biri olan Nefise Karatay, geçmişi ve başarılarıyla gündemde. İşte, Survivor Nefise hakkında merak edilenler...

SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?

Nefise Karatay 2023 yılında Özgür Tetik ile SMS oylamasında Survivor finalinde karşı karşıya gelmiş ve kazanmıştır. Survivor, parkurlarında hız ve çabukluğuyla dikkat çeken yarışmacı zaman zaman konuşmalarıyla gündem olmuştu.

Milli Sporcu Nefise Karatay 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerine devam ediyor.

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Nefise, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladı.

İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti. Nefise Karatay intagram hesabı 'nefiseekaratay' üzerinden paylaşımlar yapıyor.

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