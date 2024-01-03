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SGK, Bağ-Kur, 4C emekli maaş hesaplama 2024! 10.100, 10.300, 10.500, 11.000, 11.200, 11.400, 11.700, 12.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

Memurların ve emeklilerin Ocak ayındaki zam oranları için beklenen gün geldi. 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon verilerinin ardından milyonların maaşı yeniden şekillenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kök maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammının oranını, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15'lik toplu sözleşme artışına ilave olarak enflasyon farkını öğrenecek. İşte emekli maaş hesabı ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:50 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:50
SGK, Bağ-Kur, 4C emekli maaş hesaplama 2024! 10.100, 10.300, 10.500, 11.000, 11.200, 11.400, 11.700, 12.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yanı sıra iyileştirme beklentisi de bulunuyor ve bunun da aynı tarihte açıklanması bekleniyor.

%50 SEVİYELERİ BEKLENİYOR!

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak iyileştirmeler için gündemde 2 formül bulunuyor. İlk olarak, enflasyon zammına bir refah payının eklenmesi öneriliyor. Bu durumda, zam oranının memur emeklileriyle eşitlenmesi ve refah payıyla birlikte yüzde 50 seviyelerine çekilmesi bekleniyor.

İkinci formül ise emeklilerin taban aylık ödemesinin artırılması. Ocak'ta emeklilere ödenecek maaşın 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Her iki formül de aynı anda uygulanabilir.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ne olacak?

Mevcut Yüzde 37.76 Yüzde 38.08 Yüzde 38.59

10.000,00 | 13.776,00 | 13.808,00 | 13.859,00
10.100,00 | 13.913,76 | 13.946,08 | 13.997,59
10.200,00 | 14.051,52 | 14.084,16 | 14.136,18
10.300,00 | 14.189,28 | 14.222,24 | 14.274,77
10.400,00 | 14.327,04 | 14.360,32 | 14.413,36
10.500,00 | 14.464,80 | 14.498,40 | 14.551,95

10.600,00 | 14.602,56 | 14.636,48 | 14.690,54
10.700,00 | 14.740,32 | 14.774,56 | 14.829,13
10.800,00 | 14.878,08 | 14.912,64 | 14.967,72
10.900,00 | 15.015,84 | 15.050,72 | 15.106,31
11.000,00 | 15.153,60 | 15.188,80 | 15.244,90
11.100,00 | 15.291,36 | 15.326,88 | 15.383,49
11.200,00 | 15.429,12 | 15.464,96 | 15.522,08


11.300,00 | 15.566,88 | 15.603,04 | 15.660,67
11.400,00 | 15.704,64 | 15.741,12 | 15.799,26
11.500,00 | 15.842,40 | 15.879,20 | 15.937,85
11.600,00 | 15.980,16 | 16.017,28 | 16.076,44
11.700,00 | 16.117,92 | 16.155,36 | 16.215,03
11.800,00 | 16.255,68 | 16.293,44 | 16.353,62
11.900,00 | 16.393,44 | 16.431,52 | 16.492,21

12.000,00 | 16.531,20 | 16.569,60 | 16.630,80
12.100,00 | 16.668,96 | 16.707,68 | 16.769,39
12.200,00 | 16.806,72 | 16.845,76 | 16.907,98
12.400,00 | 17.082,24 | 17.121,92 | 17.185,16
12.500,00 | 17.220,00 | 17.260,00 | 17.323,75
12.600,00 | 17.357,76 | 17.398,08 | 17.462,34
12.700,00 | 17.495,52 | 17.536,16 | 17.600,93
12.800,00 | 17.633,28 | 17.674,24 | 17.739,52
12.900,00 | 17.771,04 | 17.812,32 | 17.878,11

4A MAAŞ HESABI ekranı

4B MAAŞ HESABI ekranı

4C MAAŞ HESABI ekranı

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