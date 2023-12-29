Binlerce kişi merak ediyordu! SMS mesajların sonundaki B001, B002, B003 kodlarının anlamı ortaya çıktı

Kullanıcılar arasında kısa mesajlarda sıkça karşılaşılan B001 ve B002 gibi kodlar, birçok kişiyi meraklandırıyor. Ancak, bu kodların gerçek anlamı hala çözülememiş durumda. Mobil iletişim dünyasında bir tür şifreleme veya kodlama yöntemi olarak kullanıldığı düşünülen bu gizemli kombinasyonların ne olduğu merak ediliyor.

SMS'LERİN SONUNDA YER ALAN BU KODLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bu kodlar, genellikle B001'den başlayıp B999'a kadar sıralanır ancak tüm bu aralığın kullanımda olmaması normaldir. Bu kodlar, kullanıcıya gönderilen mesajın hangi operatör veya servis sağlayıcısı tarafından gönderildiğini belirlemek için kullanılır. Her bir kod, belirli bir operatör veya servis sağlayıcıyı temsil eder.