SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

1 Ocak'ta nikah kıyılır mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi devlet daireleri, noter, kaymakamlık, belediyeler açık mı? 1 Ocak'ta açık olan yerler

Yeni yıl yaklaşırken, 1 Ocak resmi tatilin bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesiyle milyonlarca vatandaş ''1 Ocak'ta nikah kıyılır mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi devlet daireleri, noter, kaymakamlık, belediyeler açık mı? 1 Ocak'ta açık olan yerler nereler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 14:20 Güncelleme 28 Aralık 2023, 14:23
1 Ocak’ta nikah kıyılır mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi devlet daireleri, noter, kaymakamlık, belediyeler açık mı? 1 Ocak’ta açık olan yerler

''1 Ocak'ta nikah kıyılır mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi devlet daireleri, noter, kaymakamlık, belediyeler açık mı? 1 Ocak'ta açık olan yerler nereler?'' soruları, yılbaşına az bir süre kala sıkça sorgulanır oldu. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle bankalar, okullar kapalı olacak. Bu noktada noterde, kaymakamlıklarda, belediyelerde işleri olanlar devlet dairelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

1 OCAK'TA BELEDİYELER, NOTER, KAYMAKAMLIKLAR, DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak resmi tatillerimiz arasında bulunuyor. Bu yıl 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta içi olması sebebiyle devlet dairelerinde işleri olanlar birçok soruya yanıt aramaya başladı.

Kaymakamlıklar, belediyeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda hizmet vermemektedir.

Bu nedenle bu yıl da kapalı olacak.

1 OCAK'TA NİKAH KIYILIR MI?

1 Ocak'ta belediyeler de kapalı olduğundan nikah kıyma işlemleri de 2 Ocak itibariyle yapılabilecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Muhtarlar Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem | Bir deprem de Marmaris’te
Bor katkılı enjeksiyonla zeminin direnci artacak
SON DAKİKA