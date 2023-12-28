''1 Ocak'ta nikah kıyılır mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi devlet daireleri, noter, kaymakamlık, belediyeler açık mı? 1 Ocak'ta açık olan yerler nereler?'' soruları, yılbaşına az bir süre kala sıkça sorgulanır oldu. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle bankalar, okullar kapalı olacak. Bu noktada noterde, kaymakamlıklarda, belediyelerde işleri olanlar devlet dairelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

1 OCAK'TA BELEDİYELER, NOTER, KAYMAKAMLIKLAR, DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI, KAPALI MI? 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında bulunuyor. Bu yıl 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta içi olması sebebiyle devlet dairelerinde işleri olanlar birçok soruya yanıt aramaya başladı.