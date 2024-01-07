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Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

Türkiye, her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru heyecanlı bir geri sayıma giriş yaptı. 2024 yılında gerçekleşecek olan bu seçimler, ülke genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarların belirlenmesine aracılık edecek. Bu kapsamlı süreç, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti gibi önemli siyasi partilerin aday tercihlerini vatandaşların merakla beklediği bir dönemi başlatmış durumda. Peki, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu?

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 11:13 Güncelleme 07 Ocak 2024, 15:39
Aydın Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, Türkiye genelinde 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya ve seçim atmosferine daha yakından dahil olmaya yönlendirdi. Bu bağlamda Muğla seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor.

AK PARTİ

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Aydın Ayaydın oldu.

MUĞLA AK PARTİ Belediye Başkan adayı AYDIN AYAYDIN oldu!

AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

1951'de Mardin'de dünyaya gelen Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında ekonomi dalında yüksek lisans yaptı ve 1985 yılında ekonomi doktoru oldu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve 1993 yılında profesör unvanlarını aldı.

Ulusal gazetelerde köşe yazıları yazmış olup 12 bilimsel kitap ve yüzlerce makale yayınlamıştır. Beşiktaş Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü de yapan Ayaydın evli ve üç çocuk babasıdır.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz belli olmadı.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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