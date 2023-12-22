CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Selahattin Ekicioğlu kimdir? Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...
CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Selahattin Ekicioğlu kimdir? Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...
SELAHATTİN EKİCİOĞLU KİMDİR
Selahattin Ekicioğlu 3 Mart 1960'ta Kırşehir'de dünyaya geldi.
6 Aralık 2018 Perşembe günü CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekicioğlu 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Kırşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.
CHP'DE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLUYOR
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda 161 seçim çevresinin görüşüldüğünü, bunlardan 35'i için ön seçim kararı alındığını, 126'sında ise adayların belirlendiğini söyledi.
CHP'nin İl Belediye Başkan Adayları
Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Sonkaya
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci
Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu
Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammet Rıza Yalçınkaya
Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindi
Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir
Ön seçim kararı alınan yerler
PM'de Giresun, Kırklareli ve Zonguldak illeri ile Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri, Bartın'ın Kurucaşile ilçesi, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Edirne'nin Keşan ilçesi, Kars'ın Selim ilçesi, Kırklareli'nin Babaeski, Demirköy, Kofçazi, Pehlivanköy, Pınarhisar ilçeleri, Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçeleri, Trabzon'un Akçaabat, Beşikdüzü, Düzköy, Maçka, Tonya ilçeleri, Yalova'nın Kadıköy ilçesi, Yozgat'ın Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde ön seçim yapılması kararlaştırıldı.
PM'de, 9 beldede de ön seçime karar verildi.