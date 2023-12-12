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2023 Aralık halka arz takvimi! Bu hafta halka arz var mı? NARFE, Rönesans GYO, YESOT, Multinet, Oba, Zen, Koç Metalurji, Avrupakent GYO...

Bu hafta halka arz edilecek şirketler, yatırımcıların dikkatle takip ettikleri konular arasında yer alıyor. Her bir şirketin halka arz tarihleri ve lot sayıları, piyasa oyuncularının yaklaşımlarını şekillendirmede kritik bir öneme sahip. Peki bu hafta halka arz var mı? NARFE, Rönesans GYO, YESOT, Multinet, Oba, Zen, Koç Metalurji, Avrupakent GYO...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 10:09 Güncelleme 12 Aralık 2023, 10:09
2023 Aralık halka arz takvimi! Bu hafta halka arz var mı? NARFE, Rönesans GYO, YESOT, Multinet, Oba, Zen, Koç Metalurji, Avrupakent GYO...

Bu hafta halka arz var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu hafta da birbirinden önemli şirketlerin halka arz süreci yatırımcıların ve finans dünyasının merakla beklediği bir konu haline geldi. İşte, 11-17 Aralık tarihleri arasında halka arz olacak şirketlerin listesi...

BU HAFTA (13-14-15 ARALIK 2023) HALKA ARZ VAR MI?

Sermaye Piyasası Kurulu Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.

AVRUPAKENT GYO NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, 13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde halka arz olacak.

SPK'DAN ONAY BEKLEYEN ŞİRKETLER

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş

(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Lila Kağıt Sanayi

Halka Arz Lot Sayısı: 120.000.000

Rönesans GYO

Halka Arz Lot Sayısı: 60.957.450

Pasifik Donanım ve Yazılım

Halka Arz Lot Sayısı: 27.000.000

Koç Metalurji

Halka Arz Lot Sayısı: 125.000.000

Özyaşar Tel ve Galvanizleme

Halka Arz Lot Sayısı: 24.000.000

Horoz Lojistik

Halka Arz Lot Sayısı: 24.600.000

Zen Girişim Sermayesi

Halka Arz Lot Sayısı: 50.000.000

Narlı Feribot İşletmeciliği #NARFE

Halka Arz Lot Sayısı: 7.500.000

Odine Solutions Teknoloji

Halka Arz Lot Sayısı: 44.200.000

Yes Oto Kiralama (Enterprise) #YESOT

Halka Arz Lot Sayısı: 40.250.000

Oba Makarnacılık #OBAMI

Halka Arz Lot Sayısı: 101.792.375

Alves Kablo

Halka Arz Lot Sayısı: 28.000.000

Arkopa Ahşap Panel

Halka Arz Lot Sayısı: 37.000.000

Multinet Kurumsal Hizmetler

Halka Arz Lot Sayısı: 24.153.780

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

KULE (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. - Başvuru Sürecinde

GOLDA Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. - Başvuru Sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

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