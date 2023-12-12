2023 Aralık halka arz takvimi! Bu hafta halka arz var mı? NARFE, Rönesans GYO, YESOT, Multinet, Oba, Zen, Koç Metalurji, Avrupakent GYO...

SPK'DAN ONAY BEKLEYEN ŞİRKETLER
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş
(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
Lila Kağıt Sanayi
Halka Arz Lot Sayısı: 120.000.000
Rönesans GYO
Halka Arz Lot Sayısı: 60.957.450
Pasifik Donanım ve Yazılım
Halka Arz Lot Sayısı: 27.000.000
Koç Metalurji
Halka Arz Lot Sayısı: 125.000.000
Özyaşar Tel ve Galvanizleme
Halka Arz Lot Sayısı: 24.000.000
Horoz Lojistik
Halka Arz Lot Sayısı: 24.600.000
Zen Girişim Sermayesi
Halka Arz Lot Sayısı: 50.000.000
Narlı Feribot İşletmeciliği #NARFE
Halka Arz Lot Sayısı: 7.500.000
Odine Solutions Teknoloji
Halka Arz Lot Sayısı: 44.200.000
Yes Oto Kiralama (Enterprise) #YESOT
Halka Arz Lot Sayısı: 40.250.000
Oba Makarnacılık #OBAMI
Halka Arz Lot Sayısı: 101.792.375
Alves Kablo
Halka Arz Lot Sayısı: 28.000.000
Arkopa Ahşap Panel
Halka Arz Lot Sayısı: 37.000.000