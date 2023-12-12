2023 Aralık halka arz takvimi! Bu hafta halka arz var mı? NARFE, Rönesans GYO, YESOT, Multinet, Oba, Zen, Koç Metalurji, Avrupakent GYO...

Bu hafta halka arz var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu hafta da birbirinden önemli şirketlerin halka arz süreci yatırımcıların ve finans dünyasının merakla beklediği bir konu haline geldi. İşte, 11-17 Aralık tarihleri arasında halka arz olacak şirketlerin listesi...