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2024 Mahkumlara af çıkacak mı? 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af gelecek mi? Adalet Bakanlığı infaz düzenlemesi var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi kapsamındaki çalışmaların detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından hedefler doğrultusunda yasamayı ilgilendiren konuların Meclis'e sunulacağını belirtti. Adalet Bakanı, bu paketin 60'tan fazla maddeyi içerdiğini belirtti. Peki, 2024 Mahkumlara af çıkacak mı? 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af gelecek mi? Adalet Bakanlığı infaz düzenlemesi var mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 15:42 Güncelleme 10 Aralık 2023, 15:42
2024 Mahkumlara af çıkacak mı? 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af gelecek mi? Adalet Bakanlığı infaz düzenlemesi var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının ardından yeni yargı paketi maddeleri gündemde büyük bir yer tutuyor. Özellikle af beklentisi içinde olanlar, 8. Yargı Paketi'nde affa ilişkin düzenlemenin olup olmadığını merakla tartışıyor. Bakan Tunç, açıklamasında cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağını belirterek, denetimli serbestlik konusunda düzenlemeler yapılacağını örneklerle açıkladı.

2024 MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

8. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.

Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında büyük bir beklenti olduğuna dikkat çeken Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.

Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir. " ifadelerini kullandı.

8. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar henüz sona ermedi. Yeni yargı paketinde mahkumlara af veya infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunduğuna ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.

8. YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Adalet Bakanı Tunç " Yargı Reformu Strateji Belgesini beklemeden önce kanunlaşması gereken hususlar bulunduğunu ifade eden Tunç, "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre, toplam 22 farklı kanunda 105 maddeyi değiştiren yargı paketi çalışmaları henüz tamamlanmadı. Taslak halinde olan çalışmalarda yer alan bazı maddeler şu şekilde;

Taslak metne göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye yükseltilecek. Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu'na gelecek. Bu düzenlemeler 1 Nisan 2024 sonrası verilen kararlar için geçerli olacak.

Denetimli serbestlik kriterleri de değiştirilecek. Her hükümlüye 1 yıl uygulamak yerine cezayla orantılı olarak uygulanacak. Buna göre, hükümlü cezasının en az yüzde 40'ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak. Düzenleme ile az ceza alan hükümlüler de ceza infaz kurumuna gireceğinden cezasızlık algısının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Denetimli serbestlik süresi ise 3 yılı aşamayacak.

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