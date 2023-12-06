Trabzonspor 3-1 Çorum FK | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trabzonspor ile Çorum FK karşıkarşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maçı 3-1 kazanan Bordo-mavili ekip adını 5. tura yazdırdı.

3. dakikada öne geçen Trabzonspor golü erken buldu. Visca'nın asistinde Fountas golü atarken Yunan oyuncu bordo mavili forma ile ilk golünü bulmuş oldu. 1-0

16. dakikada Ahlatçı Çorum FK zorlu deplasmanda beraberliği yakaladı. Verheijdt golü atan isim oldu. 1-1

19. dakikada Trabzonspor Enis Destan ile tekrar öne geçti ve Ahlatçı Çorum'un sevinci sadece 2 dakika sürdü. 2-1