Müjdeli haber az evvel duyuruldu! 3.500 TL doğal gaz yardımı hesaba yatıyor! e-devlet ile online başvuru

Türk Vatandaşlığı, resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü doğal gaz aboneliği, ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği gibi şartlar başvuru sürecinin temelini oluşturuyor.

Ayrıca, başvuran kişilerin belirlenen ön eleme kriterlerini geçmeleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından hak sahipliği kararı almaları gerekmektedir.

NE KADAR ÖDENECEK? Belirlenen başvuru dönemlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunan ve destek programından yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar, doğal gaz arzının sağlandığı ilçede/beldede ikamet etmekte ve başvuru sürecinde seçtikleri, kullanımda olan mesken türünde adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunmaktadır.

Yıllık hane başı destek tutarları, bölgenin iklim koşullarına göre belirlenen ısıl harita temel alınarak hazırlanan liste üzerinden belirlenmektedir. Destek tutarları hane başına yılda 900 TL ile 2.500 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Bu tutarlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen uygun ödeme dönemlerine göre iki eşit taksitte gerçekleştirilmektedir.