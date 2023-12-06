Müjdeli haber az evvel duyuruldu! 3.500 TL doğal gaz yardımı hesaba yatıyor! e-devlet ile online başvuru

Türkiye genelinde ekonomik sıkıntılar yaşayan ve doğal gaz tüketiminde desteklenmeye ihtiyaç duyan vatandaşlar için sunulan doğal gaz tüketim desteği başvuruları devam ediyor. İşte doğal gaz yardımı başvuru şartları ve detaylar...
Türkiye genelinde ekonomik sıkıntılar yaşayan ve doğal gaz tüketiminde desteklenmeye ihtiyaç duyan vatandaşlar için sunulan doğal gaz tüketim desteği başvuruları devam ediyor. İşte doğal gaz yardımı başvuru şartları ve detaylar...
1.500 İLA 3 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.
DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmekte olup, başvuruda bulunan kişilerden belirli kriterleri sağlayanlar destekten yararlanma hakkına sahip oluyor.
Türk Vatandaşlığı, resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü doğal gaz aboneliği, ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği gibi şartlar başvuru sürecinin temelini oluşturuyor.
Ayrıca, başvuran kişilerin belirlenen ön eleme kriterlerini geçmeleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından hak sahipliği kararı almaları gerekmektedir.
NE KADAR ÖDENECEK?
Belirlenen başvuru dönemlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunan ve destek programından yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar, doğal gaz arzının sağlandığı ilçede/beldede ikamet etmekte ve başvuru sürecinde seçtikleri, kullanımda olan mesken türünde adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunmaktadır.
Yıllık hane başı destek tutarları, bölgenin iklim koşullarına göre belirlenen ısıl harita temel alınarak hazırlanan liste üzerinden belirlenmektedir. Destek tutarları hane başına yılda 900 TL ile 2.500 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Bu tutarlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen uygun ödeme dönemlerine göre iki eşit taksitte gerçekleştirilmektedir.
GEREKLİ BELGELER NELER?
Doğal gaz tüketim desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, kimlik belgeleri ve resmi ikamet adreslerine kayıtlı mesken türü aboneliğe ait doğal gaz faturası/ön ödemeli sayaç kartı ile başvuruda bulunabilirler.
Destek programı, ihtiyaç sahiplerine ekonomik bir nefes aldırmayı amaçlayarak, vatandaşların doğal gaz tüketimini daha uygun şartlarda karşılamalarına destek olmayı hedefliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sunulan bu destek, ekonomik sıkıntılar içinde bulunan ailelere umut ve rahatlama sağlamayı amaçlıyor.