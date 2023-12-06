2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? MSB yeni bedelli askerlik parası kaç TL? 2024 askerlik yerleri açıklandı mı?

2024 yılına girerken, Türkiye'de bedelli askerlik ücreti beklentisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve memur zammı üzerinden şekilleniyor. Memur zammının belirlenmesiyle birlikte, 2024 Ocak ayından itibaren yeni bedelli askerlik ücretleri uygulanacak. Bu nedenle, başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, 2024 yılının ilk yarısında ödenecek bedelli askerlik ücretlerini merakla bekliyor.





Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.