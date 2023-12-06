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2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? MSB yeni bedelli askerlik parası kaç TL? 2024 askerlik yerleri açıklandı mı?

2024 yılına yaklaşırken, Türkiye'de bedelli askerlik ücreti hesaplamaları gündemi meşgul etmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ve memur-emekli zammı gibi faktörler, birçok alanda değişikliklere neden olacak. Bu değişiklikler arasında asgari ücretten tutun da bedelli askerlik ücretine kadar birçok kalem etkilenecek. Peki, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? MSB yeni bedelli askerlik parası kaç TL? 2024 askerlik yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 13:21 Güncelleme 06 Aralık 2023, 13:21
2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? MSB yeni bedelli askerlik parası kaç TL? 2024 askerlik yerleri açıklandı mı?

2024 yılına girerken, Türkiye'de bedelli askerlik ücreti beklentisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve memur zammı üzerinden şekilleniyor. Memur zammının belirlenmesiyle birlikte, 2024 Ocak ayından itibaren yeni bedelli askerlik ücretleri uygulanacak. Bu nedenle, başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, 2024 yılının ilk yarısında ödenecek bedelli askerlik ücretlerini merakla bekliyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.



Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

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