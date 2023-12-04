4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler?

Pazartesiyle beraber gözler Kabine Toplantısı tarihine ve kararlarına çevrildi. Ekonomi ve gündeme yönelik konuların görüşüldüğü Kabine Toplantısı ardından alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki Kabine Toplantısı bu hafta var mı, ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Kabine Toplantısı son olarak 20 Kasım 2023 Pazartesi günü gerçekleşti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 4 Aralık Pazartesi yapılması bekleniyor. Ancak henüz resmi açıklama gelmedi. Tarih netleşir netleşmez haberimizde yer verilecektir.