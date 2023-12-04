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4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı'nın sonuncusu 20 Kasım tarihinde gerçekleşti. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte ''Kabine Toplantısı bu hafta var mı, ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler?'' soruları gündeme geldi. İşte 4 Aralık Pazartesi günü için son durum.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:19 Güncelleme 04 Aralık 2023, 09:19
4 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler?

Pazartesiyle beraber gözler Kabine Toplantısı tarihine ve kararlarına çevrildi. Ekonomi ve gündeme yönelik konuların görüşüldüğü Kabine Toplantısı ardından alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki Kabine Toplantısı bu hafta var mı, ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı son olarak 20 Kasım 2023 Pazartesi günü gerçekleşti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 4 Aralık Pazartesi yapılması bekleniyor. Ancak henüz resmi açıklama gelmedi. Tarih netleşir netleşmez haberimizde yer verilecektir.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, taşerona kadro, Memur emekli zammı gibi birçok konuda detayların Kabine ile netleşmesi bekleniyor. Alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

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