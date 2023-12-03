Altın kelebek gerçek altın mı? Altın kelebek ödülü fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın Kelebek ödülü hangi kanalda, oy nasıl verilir, ücretli mi? soruları törenin başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. 49. Pantene Altın Kelebek ödül töreni bu akşam Kanal D ve Teve2 ortak yayınında sahiplerini bulacak.
ALTIN KELEBEK GERÇEK ALTIN MI?
Bu yıl 49. Pantene Altın Kelebek ödül töreni 3 Aralık 2023 Pazar günü yapılıyor. Tören saat 19.30'da başladı.
Adaylar belli olurken töreni izleyenler bir yandan da kazananlara verilen ödülün altın olup olmadığını merak ediyor.
Altın kelebek ödülünün altından yapılmadığı biliniyor.
ALTIN KELEBEK NASIL OY VERİLİR, ÜCRETLİ Mİ?
Oy vermek isteyenler, www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresinden 23:59'a kadar oy kullanabiliyorlar. Oylama, http://pantenealtinkelebekodulleri.com/ internet sayfası üzerinden tüm kullanıcıların kullanımına açıktır ve ücretsizdir.
İşte yıldızı parlayanlar;
Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen 49. Pantene Altın Kelebek'te yıldızı parlayanlar arasında Safir dizisiyle gönüllere taht kuran Özge Yağız, genç yetenek Simay Barlas, Duy Beni ve Dönence dizileri ile yıldızı parlayan Caner Topçu ve Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle ününe ün katan Sıla Türkoğlu yer alıyor.