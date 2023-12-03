Altın kelebek gerçek altın mı? Altın kelebek ödülü fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın Kelebek ödülü hangi kanalda, oy nasıl verilir, ücretli mi? soruları törenin başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. 49. Pantene Altın Kelebek ödül töreni bu akşam Kanal D ve Teve2 ortak yayınında sahiplerini bulacak. 3 Aralık 2023 Pantene Altın Kelebek CANLI İZLE KANAL D - Teve2! 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri ADAYLARI VE KAZANANLAR LİSTESİ!

ALTIN KELEBEK GERÇEK ALTIN MI? Bu yıl 49. Pantene Altın Kelebek ödül töreni 3 Aralık 2023 Pazar günü yapılıyor. Tören saat 19.30'da başladı. Adaylar belli olurken töreni izleyenler bir yandan da kazananlara verilen ödülün altın olup olmadığını merak ediyor. Altın kelebek ödülünün altından yapılmadığı biliniyor.