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TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN SON DAKİKA? 2 Aralık 2023 Twitter'da sorun mu var, ne zaman düzelir? Açıklama geldi mi?

Twitter çöktü mü, neden çöktü sorusu bazı kullanıcılar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Peki 1 aralık 2023 Twitter sorun ne, ne zaman düzelir? Açıklama geldi?

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 00:14 Güncelleme 03 Aralık 2023, 00:34
TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN SON DAKİKA? 2 Aralık 2023 Twitter’da sorun mu var, ne zaman düzelir? Açıklama geldi mi?

Twitter'a erişimde sorun yaşayan kullanıcılar internet arama motorlarına yöneldi. Peki Twitter çöktü mü, neden çöktü? 1 Aralık 2023 Twitter'da sorun mu var, ne zaman düzelir? Açıklama geldi mi?



TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN?
Son dakika... Popüler sosyal medya platformu Twitter'da bazı kullanıcılar sorun yaşadığını bildiriliyor. Yeni adıyla X'te kullanıcı profillerine erişim problemleri yaşanıyor.



Ancak henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

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