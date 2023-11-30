Yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı okullar tatil olacak mı?

YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak yılbaşı her yıl resmi tatil olarak kutlanırken okullar da tatil ediliyor. Buna göre bu yıl da 1 Ocak 2024 Pazartesi günü okulların tatil edilmesi bekleniyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.