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Yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı okullar tatil olacak mı?

2023'ü geride bırakırken, yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşlar coşkuyla beklenen yılbaşı tatili için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu özel gün, sevdiklerle bir araya gelmenin, geçmişi değerlendirmenin ve yeni umutlara kapı aralamanın en güzel zamanlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki Yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı okullar tatil olacak mı?

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 13:04 Güncelleme 30 Kasım 2023, 13:05
Yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı okullar tatil olacak mı?

2024 yılına sayılı günler kala, vatandaşlar coşkuyla beklenen yılbaşı tatiline odaklanmış durumda. Yeni bir yıla umutla girmenin heyecanını yaşayan insanlar, planlarını yaparken yılbaşı tatilinin detaylarını merak ediyor. İnternet arama motorlarında 'Yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı okullar tatil olacak mı?' sorularına yanıt aranıyor. İşte, 2024 yılbaşı tatili ile ilgili önemli bilgiler!

YILBAŞI NE ZAMAN, 1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yıla girmeye hazırlandığımız bu günlerde, yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağı önemli bir soru haline geldi. 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. 2024 takvimi başında yer alan yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2023 bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Ayrıca 31 Aralık resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.

YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak yılbaşı her yıl resmi tatil olarak kutlanırken okullar da tatil ediliyor. Buna göre bu yıl da 1 Ocak 2024 Pazartesi günü okulların tatil edilmesi bekleniyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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