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29 Kasım 2023 İSKİ baraj doluluk oranı son dakika! Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli...

İSKİ güncel baraj doluluk oranını paylaştı. Megakent İstanbul'daki barajlar dolmaya devam ediyor. Verilere göre yağmular İstanbul'da can suyu oldu. Peki Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere Barajı doluluk oranları...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 16:35 Güncelleme 29 Kasım 2023, 16:35
29 Kasım 2023 İSKİ baraj doluluk oranı son dakika! Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli...

İSKİ Baraj doluluk oranı merakla araştırılmaya başlandı. Kurak geçen Ekim ayının ardından Kasım ayında birçok ilde yağış ve kar görüldü. Bu noktada İSKİ baraj doluluk oranı sorgulanır oldu. Peki Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte İSKİ Baraj doluluk oranı 29 Kasım 2023 son dakika: Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli, Alibeyköy...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 KASIM 2023

Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Aşağıda yer alan linkten takip edebilirsiniz

https://iski.istanbul/baraj-doluluk/

SON 14 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANILARI

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA HIZLI YÜKSELİŞLER

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Baraj doluluk oranı hızlı bir artışla son 14 gün içinde yüzde 17.66'dan yüzde 29.98'e yükseldi. Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 2.92'den yüzde 9.37'ye yükseldi. Doluluk oranındaki en fazla artış Elmalı barajında yaşandı. İki hafta önce yüzde 20.32 olarak ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 46.67 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 47.43 ile Ömerli Barajı oldu. Kuraklık nedeniyle adeta kuruyan Papuçdere barajı yüzde 6.59'lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları

Ömerli %47.43

Elmalı % 46.88

Istrancalar % 34.1

Darlık % 39.56

Alibeyköy % 30.05

Terkos %13.71

Büyükçekmece % 9.46

Sazlıdere % 9.53

Kazandere % 8.83

Papuçdere % 6.59

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