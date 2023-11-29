29 Kasım 2023 İSKİ baraj doluluk oranı son dakika! Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli...

İSKİ Baraj doluluk oranı merakla araştırılmaya başlandı. Kurak geçen Ekim ayının ardından Kasım ayında birçok ilde yağış ve kar görüldü. Bu noktada İSKİ baraj doluluk oranı sorgulanır oldu. Peki Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte İSKİ Baraj doluluk oranı 29 Kasım 2023 son dakika: Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli, Alibeyköy...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 KASIM 2023 Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Aşağıda yer alan linkten takip edebilirsiniz https://iski.istanbul/baraj-doluluk/