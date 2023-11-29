29 Kasım 2023 İSKİ baraj doluluk oranı son dakika! Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli...

İSKİ Baraj doluluk oranı merakla araştırılmaya başlandı. Kurak geçen Ekim ayının ardından Kasım ayında birçok ilde yağış ve kar görüldü. Bu noktada İSKİ baraj doluluk oranı sorgulanır oldu. Peki Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte İSKİ Baraj doluluk oranı 29 Kasım 2023 son dakika: Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli, Alibeyköy...
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 KASIM 2023
Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Aşağıda yer alan linkten takip edebilirsiniz
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SON 14 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANILARI
BARAJ DOLULUK ORANLARINDA HIZLI YÜKSELİŞLER
İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Baraj doluluk oranı hızlı bir artışla son 14 gün içinde yüzde 17.66'dan yüzde 29.98'e yükseldi. Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 2.92'den yüzde 9.37'ye yükseldi. Doluluk oranındaki en fazla artış Elmalı barajında yaşandı. İki hafta önce yüzde 20.32 olarak ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 46.67 olarak kayıtlara geçti.