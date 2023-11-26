Fenerbahçe - Karagümrük CANLI MAÇ İZLE | FB - F. Karagümrük maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz

Sarı lacivertlilerde hedef; 2 maçlık 3 puan hasretini Karagümrük karşısında sona erdirmek ve liderliği geri almak. Konuk ekip ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.

FENERBAHÇE İLE FATİH KARAGÜMRÜK 15. RANDEVUDA



Fenerbahçe ile Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 64 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe, 24 gol atarken, Karagümrük 14 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan ve 5-4 ev sahibi lehine tamamlanan mücadele, rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti. Ligin ikinci yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı da Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.