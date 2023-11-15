Hrant Dink kimdir? Hrant Dink nasıl ve neden öldü? İşte biyografisi ve ölüm tarihi

2007 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Hrant Dink kimdir? İşte tüm emrak edilenler...
2007 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Hrant Dink kimdir? İşte tüm emrak edilenler...
HRANT DİNK KİMDİR?
Malatya'da 1954 yılında dünyaya gelen Hrant Dink, anne ve babasının ayrılması üzerine iki erkek kardeşiyle Gedikpaşa'daki Ermeni Protestan Kilisesi'nin çocuk yuvasında yatılı olarak yaşamaya başladı.
İlköğretimini bu kiliseye bağlı İncirdibi İlkokulu'nda sürdürüp yazları da okulun Tuzla'daki kampında barınan Hrant Dink, ortaokulu Bezciyan, liseyi ise Üsküdar'daki Surp Haç Tıbrevank Yatılı Okulu'nda okudu.
Şişli Lisesi'nden mezun olan Dink, ilkokulda tanıştığı Rakel Yağbasan ile evlendi. İsmini mahkeme kararıyla "Fırat" olarak değiştiren Hrant Dink, bir süre eşi Rakel Dink'le yetiştikleri Tuzla Çocuk Kampı'nın yönetimini üstlendi.
İstanbul'da Türkçe-Ermenice olarak 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan Agos gazetesini kuran ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Dink, aynı zamanda çeşitli gazetelere de köşe yazıları yazdı.
HRANT DİNK NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?
Agos gazetesindeki 13 Şubat 2004 tarihli yazısı nedeniyle bazı kesimler tarafından hedef alınan ve ardından hakkında Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Dink, 7 Ekim 2005'te altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
Dink, kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin yakınındaki bir bankadan çıktıktan sonra 19 Ocak 2007'de Halaskargazi Caddesi'nde Ogün Samast tarafından öldürüldü.