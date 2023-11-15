SON DAKİKA I Ogün Samast tahliye oldu!

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007'de Samsun otogarında yakalanmıştı.

OGÜN SAMAST TAHLİYE OLDU

16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast'ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.