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10 Kasım 2023 bankalar tatil mi tatil mi, açık mı? Yarın Cuma banka çalışma saatleri: Ziraat, Halkbank, Vakıf, Akbank, TEB, İNG...

10 Kasım 2023 bankalar tatil mi tatil mi, açık mı sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte banka banka 10 Kasım Cuma çalışma saatleri: Ziraat, Halkbank, Vakıf, Akbank, TEBİ İNG...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 13:02 Güncelleme 09 Kasım 2023, 13:05
10 Kasım 2023 bankalar tatil mi tatil mi, açık mı? Yarın Cuma banka çalışma saatleri: Ziraat, Halkbank, Vakıf, Akbank, TEB, İNG...

Bu sene 10 Kasım Cuma gününe denk gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 85'inci yılı tüm yurtta anma törenlerle geçirilecek. Bu noktada bankaların çalışma saatleri gündeme geldi. Peki 10 Kasım 2023 bankalar tatil mi tatil mi, açık mı?

10 KASIM 2023 BANKALAR TATİL Mİ, AÇIK MI?

10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı açık olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri normal seyrinde devam edecek.

Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemeler 10 Kasım Cuma günü gerçekleştirilebilecek ve aynı durum PTT için de geçerli olacak. Borsa İstanbul da hizmetini normal rutininde sürdürecek.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı banka şubeleri saat 17.00'a kadar müşteri kabul etmektedir. Banka çalışma saatleri ile ilgili karışıklık yaşamamak için gideceğiniz şubeyi arayarak çalışma saatini öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Vakıf Bank Çalışma Saatleri

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

İş Bankası Çalışma Saatleri

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Halkbank Çalışma Saatleri

Halkbank Çalışma Saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Garanti BBVA Çalışma Saatleri

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB Çalışma Saatleri

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Denizbank Çalışma Saatleri

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Finansbank Çalışma Saatleri

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

ING Bank Çalışma Saatleri

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bankaların Öğle Arası Saati

Bankaların öğle arası ülke genelinde genellikle 12.30- 13.30 şeklindedir.

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