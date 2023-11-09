10 Kasım 2023 bankalar tatil mi tatil mi, açık mı? Yarın Cuma banka çalışma saatleri: Ziraat, Halkbank, Vakıf, Akbank, TEB, İNG...

Bu sene 10 Kasım Cuma gününe denk gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 85'inci yılı tüm yurtta anma törenlerle geçirilecek. Bu noktada bankaların çalışma saatleri gündeme geldi. Peki 10 Kasım 2023 bankalar tatil mi tatil mi, açık mı?

10 KASIM 2023 BANKALAR TATİL Mİ, AÇIK MI? 10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı açık olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri normal seyrinde devam edecek. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemeler 10 Kasım Cuma günü gerçekleştirilebilecek ve aynı durum PTT için de geçerli olacak. Borsa İstanbul da hizmetini normal rutininde sürdürecek.