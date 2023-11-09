10 Kasım 2023 bankalar tatil mi tatil mi, açık mı? Yarın Cuma banka çalışma saatleri: Ziraat, Halkbank, Vakıf, Akbank, TEB, İNG...

Bu sene 10 Kasım Cuma gününe denk gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 85'inci yılı tüm yurtta anma törenlerle geçirilecek. Bu noktada bankaların çalışma saatleri gündeme geldi. Peki 10 Kasım 2023 bankalar tatil mi tatil mi, açık mı?
Bu sene 10 Kasım Cuma gününe denk gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 85'inci yılı tüm yurtta anma törenlerle geçirilecek. Bu noktada bankaların çalışma saatleri gündeme geldi. Peki 10 Kasım 2023 bankalar tatil mi tatil mi, açık mı?
10 KASIM 2023 BANKALAR TATİL Mİ, AÇIK MI?
10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı açık olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri normal seyrinde devam edecek.
Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemeler 10 Kasım Cuma günü gerçekleştirilebilecek ve aynı durum PTT için de geçerli olacak. Borsa İstanbul da hizmetini normal rutininde sürdürecek.
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023
Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı banka şubeleri saat 17.00'a kadar müşteri kabul etmektedir. Banka çalışma saatleri ile ilgili karışıklık yaşamamak için gideceğiniz şubeyi arayarak çalışma saatini öğrenebilirsiniz.
Ziraat Bankası Çalışma Saatleri
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Vakıf Bank Çalışma Saatleri
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
İş Bankası Çalışma Saatleri
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Halkbank Çalışma Saatleri
Halkbank Çalışma Saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri
Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Garanti BBVA Çalışma Saatleri
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB Çalışma Saatleri
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Akbank Çalışma Saatleri
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Denizbank Çalışma Saatleri
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Finansbank Çalışma Saatleri
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir
ING Bank Çalışma Saatleri
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Bankaların Öğle Arası Saati
Bankaların öğle arası ülke genelinde genellikle 12.30- 13.30 şeklindedir.