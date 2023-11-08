PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

Real Madrid - Braga maçı TV8,5 CANLI İZLE! Arda Güler kadroda! 8 Kasım 2023 Real Madrid - Braga maçı kesintisiz, şifresiz, full HD canlı yayın izle!

Real Madrid ve Braga, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç, heyecan verici bir mücadeleye sahne olması beklenen bu karşılaşma futbolseverlerin dikkatini çekiyor. İşte maçla ilgili detaylar: Real Madrid, kendi sahasında Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak. Maç, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanacak ve her iki takım için de grup sıralamasını şekillendirecek kritik bir mücadele olacak. Arda Güler'in kadroda yer alacağını öğrenenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Real Madrid - Braga maçı hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 22:54 Güncelleme 08 Kasım 2023, 22:54
Real Madrid - Braga maçı TV8,5 CANLI İZLE! Arda Güler kadroda! 8 Kasım 2023 Real Madrid - Braga maçı kesintisiz, şifresiz, full HD canlı yayın izle!

Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte detaylar...

REAL MADRİD - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Braga arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı bugün 23.00'te oynanacak. Real Madrid - Braga arasında oynanacak olan maç EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'in sahasında Portekiz'in Braga takımı ile yapacağı maçı yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak." ifadeleri yer aldı.

ARDA GÜLER BRAGA MAÇINDA YONACAK MI?

Yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Braga ile karşılaşacak İspanyol ekibinin kadrosuna alınan futbolcular arasında yer aldı. Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, LaLiga'nın 12. haftasında oynanan Rayo Vallecano maçı kadrosuna alınmış fakat forma şansı bulamamıştı.

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid'in Braga'yı ağırlayacağı maçı Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.

İLK 11'LER

Real Madrid: Kepa, Lucas Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Brahim, Rodrygo, Vinicius Jr.

Yedekler: Lunin, Pineiro, Cravajal, Alaba, Bellingham, Modric, Joselu, Fran Garcia, Arda Güler, Nico Paz

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I FETÖ ve PKK’ya TBMM yolu: AYM yeniden yapılandırılmalı! Türkiye gündeminde 1. sırada
Galatasaray Bayern Münih’e deplasmanda mağlup oldu!
Kuzey Marmara Otoyolu
SON DAKİKA