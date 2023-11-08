Real Madrid - Braga maçı TV8,5 CANLI İZLE! Arda Güler kadroda! 8 Kasım 2023 Real Madrid - Braga maçı kesintisiz, şifresiz, full HD canlı yayın izle!

Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte detaylar...

Real Madrid - Braga arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı bugün 23.00'te oynanacak. Real Madrid - Braga arasında oynanacak olan maç EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'in sahasında Portekiz'in Braga takımı ile yapacağı maçı yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak." ifadeleri yer aldı.