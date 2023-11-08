Real Madrid - Braga maçı TV8,5 CANLI İZLE! Arda Güler kadroda! 8 Kasım 2023 Real Madrid - Braga maçı kesintisiz, şifresiz, full HD canlı yayın izle!

Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte detaylar...
Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte detaylar...
REAL MADRİD - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Braga arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı bugün 23.00'te oynanacak. Real Madrid - Braga arasında oynanacak olan maç EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak.
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'in sahasında Portekiz'in Braga takımı ile yapacağı maçı yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak." ifadeleri yer aldı.
ARDA GÜLER BRAGA MAÇINDA YONACAK MI?
Yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Braga ile karşılaşacak İspanyol ekibinin kadrosuna alınan futbolcular arasında yer aldı. Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, LaLiga'nın 12. haftasında oynanan Rayo Vallecano maçı kadrosuna alınmış fakat forma şansı bulamamıştı.
HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid'in Braga'yı ağırlayacağı maçı Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.
İLK 11'LER
Real Madrid: Kepa, Lucas Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Brahim, Rodrygo, Vinicius Jr.
Yedekler: Lunin, Pineiro, Cravajal, Alaba, Bellingham, Modric, Joselu, Fran Garcia, Arda Güler, Nico Paz