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Son dakika TFF duyurdu! Süper Kupa finali tarihi mi değişti, yeni tarih ne zaman? Süper Kupa FİNALİ NE ZAMAN? FB GS Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının tarihinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa maçı hangi tarihte oynanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 19:13 Güncelleme 03 Kasım 2023, 19:19
Son dakika TFF duyurdu! Süper Kupa finali tarihi mi değişti, yeni tarih ne zaman? Süper Kupa FİNALİ NE ZAMAN? FB GS Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının tarihinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır."

TFF daha önce Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta oynanacağını açıklamıştı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN LİGİN İLK YARISINDA KALAN MAÇLARI

4 Kasım 2023: Fenerbahçe Trabzonspor

12 Kasım 2023: Adana Demirspor Fenerbahçe

26 Kasım 2023: Fenerbahçe Karagümrük

4 Aralık 2023: Fenerbahçe Sivasspor

9 Aralık 2023: Beşiktaş Fenerbahçe

17 Aralık 2023: Fenerbahçe Konyaspor

20 Aralık 2023: Kayserispor Fenerbahçe

24 Aralık 2023: Fenerbahçe Galatasaray

7 Ocak 2024: İstanbulspor Fenerbahçe



İŞTE GALATASARAY'IN LİGİN İLK YARISINDA KALAN MAÇLARI

3 Kasım 2023: Galatasaray Kasımpaşa

11 Kasım 2023: Hatayspor Galatasaray

25 Kasım 2023: Galatasaray Alanyaspor

2 Aralık 2023: Pendikspor Galatasaray

8 Aralık 2023: Galatasaray Adana Demirspor

16 Aralık 2023: Sivasspor Galatasaray

20 Aralık 2023: Galatasaray Karagümrük

24 Aralık 2023: Fenerbahçe Galatasaray

7 Ocak 2024: Galatasaray Konyaspor

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