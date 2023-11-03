Son dakika TFF duyurdu! Süper Kupa finali tarihi mi değişti, yeni tarih ne zaman? Süper Kupa FİNALİ NE ZAMAN? FB GS Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının tarihinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının tarihinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır."
TFF daha önce Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta oynanacağını açıklamıştı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN LİGİN İLK YARISINDA KALAN MAÇLARI
4 Kasım 2023: Fenerbahçe Trabzonspor
12 Kasım 2023: Adana Demirspor Fenerbahçe
26 Kasım 2023: Fenerbahçe Karagümrük
4 Aralık 2023: Fenerbahçe Sivasspor
9 Aralık 2023: Beşiktaş Fenerbahçe
17 Aralık 2023: Fenerbahçe Konyaspor
20 Aralık 2023: Kayserispor Fenerbahçe
24 Aralık 2023: Fenerbahçe Galatasaray
7 Ocak 2024: İstanbulspor Fenerbahçe
İŞTE GALATASARAY'IN LİGİN İLK YARISINDA KALAN MAÇLARI
3 Kasım 2023: Galatasaray Kasımpaşa
11 Kasım 2023: Hatayspor Galatasaray
25 Kasım 2023: Galatasaray Alanyaspor
2 Aralık 2023: Pendikspor Galatasaray
8 Aralık 2023: Galatasaray Adana Demirspor
16 Aralık 2023: Sivasspor Galatasaray
20 Aralık 2023: Galatasaray Karagümrük
24 Aralık 2023: Fenerbahçe Galatasaray
7 Ocak 2024: Galatasaray Konyaspor