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Hac kontenjanı belli oldu mu? 2024 Hac fiyatları! Hac konaklama ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 1-2-3-4 kişilik oda, 65 yaş üstü...

Hac kuralarının 2 Kasım'da çekileceğinin duyurulmasının akabinde 2024 Hac fiyatları gündeme geldi. Peki, Hac kontenjanı belli oldu mu? Hac konaklama ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 1-2-3-4 kişilik oda, 65 yaş üstü...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 14:40 Güncelleme 02 Kasım 2023, 08:12
Hac kontenjanı belli oldu mu? 2024 Hac fiyatları! Hac konaklama ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 1-2-3-4 kişilik oda, 65 yaş üstü...

2024 Hac fiyatları ve kontenjanları gündemde sıkça araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası 2 Kasım'da çekilecek. Sonuçlar aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek. Peki Hac kontenjanı belli oldu mu? Hac konaklama ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 1-2-3-4 kişilik odalar...

2024 HAC FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

2024 yılı için Hac fiyatları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bilgi geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan, 2023 yılı Hac kontenjanı ise 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ

*2 KİŞİLİK ODA 26.000 SAR (Riyal)

*3 KİŞİLİK ODA 24.000 SAR (Riyal)

*4 KİŞİLİK ODA 22.000 SAR (Riyal)

*00-02 YAŞ ARASI BEBEK (0-24 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 7.200 SAR

*03-07 YAŞ ARASI ÇOCUK (25-72 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 13.500 SAR

*07-12 YAŞ ARASI ÇOCUK (73-144 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 14.850 SAR

HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

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