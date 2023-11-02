Hac kontenjanı belli oldu mu? 2024 Hac fiyatları! Hac konaklama ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 1-2-3-4 kişilik oda, 65 yaş üstü...

2024 Hac fiyatları ve kontenjanları gündemde sıkça araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası 2 Kasım'da çekilecek. Sonuçlar aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek. Peki Hac kontenjan ı belli oldu mu? Hac konaklama ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 1-2-3-4 kişilik odalar...

2024 HAC FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

2024 yılı için Hac fiyatları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bilgi geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan, 2023 yılı Hac kontenjanı ise 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.