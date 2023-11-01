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Son dakika THY çöktü mü, neden açılmıyor? THY siber saldırı mı yapıldı? 1 Kasım 2023 Türk Hava Yolları 19.00-22.00 İPTAL EDİLEN SEFERLER tam liste...

THY iptal edilen seferler listesi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları'nda bugün yaşanan sıkıntılar hakkında son dakika açıklaması geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, gün boyu bilet alımı ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan sorunlarla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre 19.00-22.00 arasında yapılan seferlerin iptal edileceği belirtildi. İşte THY son dakika iptal edilen uçuşlar...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 19:05 Güncelleme 01 Kasım 2023, 19:18
Son dakika THY çöktü mü, neden açılmıyor? THY siber saldırı mı yapıldı? 1 Kasım 2023 Türk Hava Yolları 19.00-22.00 İPTAL EDİLEN SEFERLER tam liste...

THY son dakika iptal edilen seferler listesi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte THY son dakika iptal edilen uçuşlar...

THY NEDEN ÇÖKTÜ?

Türk Hava Yolları'nda (THY), biletleme ve rezervasyon işlemlerinde gün boyu yaşanan aksaklıklar henüz giderilemedi. Daha önce yaptığı duyuruda network sisteminde sıkıntılar yaşandığını belirten THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul çıkışlı seferlerin 3 saat iptal edildiğini açıkladı. Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." dedi.

THY İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan son açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


ANADOLUJET TK 7366 - Rize-Artvin (İptal)
ANADOLUJET TK 7408 - Erzurum (İptal)
ANADOLUJET TK 7258 - Ankara (İptal)
ANADOLUJET TK 7494 - İzmir (İptal)
ANADOLUJET TK 7232 - Samsun (19:40)
ANADOLUJET TK 7346 - Milas - Bodrum (20:10)
ANADOLUJET TK 7518 - Antalya (20:00)
ANADOLUJET TK 7294 - Kayseri (19:05)
ANADOLUJET TK 7426 - Trabzon (19:40)
ANADOLUJET TK 7272 - Gaziantep (19:40)
ANADOLUJET TK 7262 - Adana (20:25)
ANADOLUJET TK 7256 - Ankara (20:30)

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