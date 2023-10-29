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Taha Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Taha Akgül evli mi, eşi kim? Boyu, kilosu, kariyeri...

ATV'nin reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster? aklı yarışma programı bu akşam Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir bölümle ekrana gelecek. Soruları bu kez milli sporcularımız cevaplayacak. Programda Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturacak. Peki Taha Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Taha Akgül evli mi, eşi kim? İşte hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 17:15 Güncelleme 29 Ekim 2023, 17:15
Taha Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Taha Akgül evli mi, eşi kim? Boyu, kilosu, kariyeri...

''Taha Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Taha Akgül evli mi, eşi kim?'' soruları Kim Milyoner Olmak İster?'in izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam 29 Ekim özel bölümüyle ekrana gelecek yarışmada Buse Tosun Çavuşoğlu yarışacak. İşte Taha Akgül'e dair bilgiler...

TAHA AKGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Taha Akgül 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümünü bitiren Taha Akgül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan Akgül'ün 10 Avrupa, 3 Dünya ve 1 de Olimpiyat Şampiyonluğu vardır.

Akgül, Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcudur.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YARIŞAN TAHA AKGÜL EVLİ Mİ?

Taha Akgül, 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlenmiştir.

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