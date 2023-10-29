Taha Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Taha Akgül evli mi, eşi kim? Boyu, kilosu, kariyeri...

''Taha Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Taha Akgül evli mi, eşi kim?'' soruları Kim Milyoner Olmak İster?'in izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam 29 Ekim özel bölümüyle ekrana gelecek yarışmada Buse Tosun Çavuşoğlu yarışacak. İşte Taha Akgül'e dair bilgiler...