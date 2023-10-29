Taha Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Taha Akgül evli mi, eşi kim? Boyu, kilosu, kariyeri...

''Taha Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Taha Akgül evli mi, eşi kim?'' soruları Kim Milyoner Olmak İster?'in izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam 29 Ekim özel bölümüyle ekrana gelecek yarışmada Buse Tosun Çavuşoğlu yarışacak. İşte Taha Akgül'e dair bilgiler...
TAHA AKGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Taha Akgül 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümünü bitiren Taha Akgül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor bölümünde yüksek lisans yapmıştır.
Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan Akgül'ün 10 Avrupa, 3 Dünya ve 1 de Olimpiyat Şampiyonluğu vardır.
Akgül, Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcudur.