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Pendikspor - Fenerbahçe canlı maç izle | Pendik - FB maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek için bu maçı kazanarak 10'da 10 yapma hedefinde. Pendikspor ise Fenerbahçe'ye karşı sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Maçın canlı yayın bilgileri, canlı skor takibi ve maçın ilk 11'leri haberimizde.

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 18:53 Güncelleme 29 Ekim 2023, 18:56
Pendikspor - Fenerbahçe canlı maç izle | Pendik - FB maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz!

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu maçlar devam ediyor, ve bu sefer Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, sezona oldukça etkileyici bir başlangıç yaparak 9 maçta 9 galibiyet elde etti ve liderlik koltuğunda oturuyor. Şimdi ise üst üste 10. galibiyeti alarak liderliklerini sürdürmeyi hedefliyorlar.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Fenerbahçe maçı 29 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

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PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Pendikspor: Erdem, Sequira, Welinton, Berkay, Erdem, Vukovic, İbrahim, Gökcan, Halil Akbunar, Endri Çekiçi, Eren

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE İLE PENDİKSPOR 3. KEZ RAKİP

Trendyol Süper Lig'in en formda ekibi Fenerbahçe ile bu sezon lige yükselen Pendikspor karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselen Pendikspor, ligde ise ilk kez Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. 14 Aralık 1999'da Pendik'te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu süreçte iki tarafın da toplamda ikişer golü bulunuyor.

20 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 18 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 3 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de de 9 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 18 maçlık galibiyet serisi elde etti. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i de mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 20 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE KAZANIRSA REKORU GELİŞTİRECEK

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor'u, deplasmanda da Alanyaspor'u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' rekorunun sahibi olan Fenerbahçe, Pendikspor'u yenmesi halinde rekoru 10 maça çıkaracak.

DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 4 kez mücadele etti. Kanarya, galibiyet serisinin yanı sıra savunmasında gösterdiği performansla da dikkat çekiyor. Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'u da 1-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, ligde oynadığı 9 maçın 6'sında da rakiplerine gol izni vermedi.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

9 maçlık galibiyet serisinde takımın hücum yönü de istatistiklere yansıdı. Rakip filelere 24 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü. Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

DZEKO VE SZYMANSKI ÖN PLANDA

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı grafiğinde Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko ile Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin performansı da ön plana çıktı. 9 maçta forma giyen Dzeko, 7 gol, 4 asist; Szymanski ise 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Bu sezon performansıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci'nin de ligde 4 gol, 3 asisti bulunuyor.

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Pendikspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

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