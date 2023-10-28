AK Parti Büyük Filistin Mitingi saat kaçta başlayacak? 28 Ekim 2023 Büyük Filistin Mitingi nerede yapılacak?

İstanbul'da düzenlenecek olan "Büyük Filistin Mitingi" işgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Miting, Türkiye'de ve dünya genelinde Filistin'e gösterilen dayanışmanın bir ifadesi olarak öne çıkıyor. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede yapılacak 2023? Büyük Filistin Mitingi saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Büyük Filistin Mitingi'ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.
BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NEREDE, NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
İstanbul'da 28 Ekim Cumartesi günü saat 15:00'te Atatürk Havalimanında Büyük Filistin Mitingi düzenlenecek. Mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.