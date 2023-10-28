AK Parti Büyük Filistin Mitingi saat kaçta başlayacak? 28 Ekim 2023 Büyük Filistin Mitingi nerede yapılacak?

BÜYÜK DAYANIŞMA Dünya, tarihin en büyük katliamına tanıklık etti. 7 Ekim'den bu yana katil İsrail devletinin Filistin halkına zulmü bir an olsun dinmedi. Tepkilere rağmen İsrail ordusu, masum sivilleri hedef seçti.

Katliam, 16'ncı günde de devam etti. İsrail savaş uçakları çeşitli bölgelerdeki yerleşim bölgelerine en az 25 katliam gerçekleştirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgiye göre İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi. 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 70'ini çocuk, kadın ve yaşlı olduğu belirtildi. WAFA'ya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 4 bin 700'e yükseldi. Batılı ülkeler ve medyası soykırımı görmezden gelirken tüm dünyada sokaklarda Filistin'e ve Gazze'ye destek yürüyüşleri yapıldı.

Türkiye'nin Filistin'deki katliamı durdurmak amacıyla çok boyutlu diplomatik girişimleri devam ederken, Gazzeli çocukların seslerini tüm dünyaya daha gür bir şekilde duyurabilmek için İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi yapacak.