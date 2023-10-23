Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ! Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Oruç ne zaman?

Üç aylar ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Recep, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan mübarek üç aylar her yıl farklı günlere denk geliyor. İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2024? Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.