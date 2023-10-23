Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ! Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Oruç ne zaman?

Üç aylar ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Recep, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan mübarek üç aylar her yıl farklı günlere denk geliyor. İşte detaylar...
Üç aylar ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Recep, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan mübarek üç aylar her yıl farklı günlere denk geliyor. İşte detaylar...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2024?
Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.
RAMAZAN AYI BAŞLANGICI NE ZAMAN?
2024 üç aylar, 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. Ramazan ayı 2024 yılı 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü arefe günü olarak ramazan ayı son günü idrak edilecek.
22024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!
🌙 11 Ocak 2024 - Regaip Kandili
🌙 12 Ocak 2024 - Üç Ayların Başlangıcı
🌙 6 Şubat 2024 - Miraç Kandili
🌙 11 Şubat 2024 - Şaban ayı başlangıcı
🌙 24 Şubat 2024 - Berat Kandili
🌙 1 Mart 2024 - Ramazan ayı başlangıcı
🌙 5 Nisan 2024 - Kadir Gecesi
🌙 9 Nisan 2024 - Arefe
🌙 10 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı 1. Gün
🌙 11 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı 2. Gün
🌙 12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı 3. Gün
🌙 15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi
🌙 16 Haziran 2024 - Kurban Bayramı 1. Gün
🌙 17 Haziran 2024 - Kurban Bayramı 2. Gün
🌙 18 Haziran 2024 - Kurban Bayramı 3. Gün
🌙 19 Haziran 2024 - Kurban Bayramı 4. Gün
🌙 7 Temmuz 2024 - Hicri Yılbaşı
🌙 16 Temmuz 2024 - Aşure Günü
🌙 14 Eylül 2024 - Mevlid Kandili