İsrail kara harekatına başladı mı? 23 Ekim İsrail Gazze’yi işgale karadan da başladı mı? SAVAŞTA SON DURUM





1873'Ü ÇOCUK 4700 ŞEHİT



Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700'e yakın Filistinli şehadet şerbeti içti. 14 bin 245 kişi de yaralandı.



YAKIT YOK, ELEKTRİK YOK, ÖLÜM VAR



Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Yakıtın tükenme noktasına geldiği hastanelerde tedavi de güçleşiyor.

Hastanelere yakıt temin edilmemesi, bin 100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, böbrek yetmezliği hastaları için uyarıda bulundu. Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38'i çocuk bin 100 hastanın hayatını tehdit edeceğini vurguladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

SADECE 34 TIR...



Öte yandan Refah Sınır Kapısı'ndan son iki günde sadece 34 tır geçebildi.