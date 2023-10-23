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İsrail kara harekatına başladı mı? 23 Ekim İsrail Gazze'yi işgale karadan da başladı mı? SAVAŞTA SON DURUM

Gazze'deki şiddet olayları ve sivil kayıplar son derece endişe verici bir durumu yansıtıyor. Bölgede artan çatışmalar ve bombardımanlar nedeniyle sivil halk büyük tehlike altında. Gazze'deki hastanelerin de zarar görmesi, insani yardımın ulaştırılmasını zorlaştırıyor ve insani durumu daha da kötüleştiriyor. Peki, İsrail kara harekatına başladı mı? 23 Ekim İsrail Gazze'yi işgale karadan da başladı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 11:43 Güncelleme 23 Ekim 2023, 11:48
İsrail kara harekatına başladı mı? 23 Ekim İsrail Gazze’yi işgale karadan da başladı mı? SAVAŞTA SON DURUM

Abluka altındaki bölgede insani durum kötüleşirken, El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayan İsrail, Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de vurdu. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü, "Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi" açıklaması yaptı. İşte İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının gölgesinde dakika dakika yaşananlar...

KARA HAREKATI BAŞLADI MI?

İsrail kara kuvvetleri rehineleri aramak için karadan Gazze'ye girdi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi" açıklamasında bulundu.

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıklı vuruyor.



1873'Ü ÇOCUK 4700 ŞEHİT

Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700'e yakın Filistinli şehadet şerbeti içti. 14 bin 245 kişi de yaralandı.

YAKIT YOK, ELEKTRİK YOK, ÖLÜM VAR

Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Yakıtın tükenme noktasına geldiği hastanelerde tedavi de güçleşiyor.
Hastanelere yakıt temin edilmemesi, bin 100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, böbrek yetmezliği hastaları için uyarıda bulundu. Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38'i çocuk bin 100 hastanın hayatını tehdit edeceğini vurguladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

SADECE 34 TIR...

Öte yandan Refah Sınır Kapısı'ndan son iki günde sadece 34 tır geçebildi.



MISIR, LÜBNAN VE SURİYE'Yİ VURDU

İsrail-Lübnan sınırı, 2006'daki 33 gün süren "Temmuz Savaşı"nın ardından ilk defa bu kadar gerginliğe sahne oluyor. İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güveyini vurdu. Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır'a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyuruldu.

Tel Aviv Suriye'de Şam ve Halep'e saldırılar düzenledi.


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