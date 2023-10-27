MSB Askeralma Genel Müdürlüğü ekranı: msb.gov.tr! Kasım ayı Sevk bilginiz bulunmamaktadır ne demek? Kasım celbi er/erbaş/yedek astsubay...

Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika duyuruları sabah saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Askerlik görevini tamamlamak isteyen vatandaşlar, Kasım celbi sonuçlarını beklemeye koyuldu. İşte son durum...
Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika duyuruları sabah saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Askerlik görevini tamamlamak isteyen vatandaşlar, Kasım celbi sonuçlarını beklemeye koyuldu. İşte son durum...
MSB KASIM CELBİ SONUÇLARI SON DURUM NE?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kasım ayı seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde adaylarla paylaşılacak. Askerlik yerlerinin açıklanması durumunda sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
MSB ASKERALMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
2023 KASIM AYI SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 09 Kasım 2023
Er (2'nci Grup): 07 Aralık 2023
Er (3'üncü Grup): 11 Ocak 2024
ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.
1. ADIM
e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.
2. ADIM
Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.
3. ADIM
Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.
ASKERLİK YOKLAMA DÖNEMİ NEDİR?
Askerlik yoklama dönemi genellikle belirli bir yaş aralığındaki erkek nüfusa yönelik olarak düzenlenir. Bu dönemde, genellikle askerlik şubeleri veya ilgili askeri birimler tarafından organize edilen çağrılar gerçekleştirilir. Bu toplantılarda genç erkeklerin kimlik bilgileri, sağlık durumları, eğitim durumları, meslekleri ve diğer kişisel bilgileri toplanır.
Askerlik yoklama dönemi sırasında genellikle sağlık muayeneleri yapılır. Bu muayenelerde er/erbaş adaylarının sağlık durumları değerlendirilir ve askerlik hizmetine uygun olup olmadıkları belirlenir. Sağlık muayeneleri genellikle fiziksel muayeneler, tıbbi testler ve belirli sağlık standartlarına uygunluk değerlendirmelerini içerir.