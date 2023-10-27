MSB Askeralma Genel Müdürlüğü ekranı: msb.gov.tr! Kasım ayı Sevk bilginiz bulunmamaktadır ne demek? Kasım celbi er/erbaş/yedek astsubay...

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

ASKERLİK YOKLAMA DÖNEMİ NEDİR?

Askerlik yoklama dönemi genellikle belirli bir yaş aralığındaki erkek nüfusa yönelik olarak düzenlenir. Bu dönemde, genellikle askerlik şubeleri veya ilgili askeri birimler tarafından organize edilen çağrılar gerçekleştirilir. Bu toplantılarda genç erkeklerin kimlik bilgileri, sağlık durumları, eğitim durumları, meslekleri ve diğer kişisel bilgileri toplanır.

Askerlik yoklama dönemi sırasında genellikle sağlık muayeneleri yapılır. Bu muayenelerde er/erbaş adaylarının sağlık durumları değerlendirilir ve askerlik hizmetine uygun olup olmadıkları belirlenir. Sağlık muayeneleri genellikle fiziksel muayeneler, tıbbi testler ve belirli sağlık standartlarına uygunluk değerlendirmelerini içerir.