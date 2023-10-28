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Büyük Filistin Mitingi Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir? Otobüs, metro... 28 Ekim Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede?

İstanbul'da yapılacak Filistin’e destek mitingi için hazırlıklar devam ederken tüm detaylar da belli oldu. Atatürk Havalimanı’ndaki miting için kentteki bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Peki Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede? Büyük Filistin Mitingi'ne kimler katılacak? 28 Ekim Büyük Filistin Mitingi Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir? Otobüs, metro, metrobüs, marmaray: Güzergah, alternatif yollar...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 11:12 Güncelleme 28 Ekim 2023, 08:57
Büyük Filistin Mitingi Atatürk Havalimanı’na nasıl gidilir? Otobüs, metro... 28 Ekim Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede?

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede? sorusu İstanbul'da Filistin'e destek mitingi yapılacağının duyurulmasıyla gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Mitinge gitmek isteyen vatandaşlar güzergahı, nasıl gideceğini de merak ediyor. Peki 28 Ekim Büyük Filistin Mitingi Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir?

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Filistin'e destek için yarın (28 Ekim 2023 Cumartesi) İstanbul'da miting düzenlenecek.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek miting nedeniyle yarın saat 07.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yolda da iki yönlü olarak trafik akışı sağlanamayacak.

Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ile Yeşilköy Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne bağlantı yolu, iki yönlü trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.

ATATÜRK HAVALİMANI HANGİ METRO GİDER?

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı

MARMARAY ATATÜRK HAVAALANINA GİDİYOR MU?

Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na önce Marmaray'ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı'ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yapmak.

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