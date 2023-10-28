28-29 Ekim’de 15 Temmuz Köprüsü ne zaman, hangi saatlerde trafiğe kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapalı mı, açık mı?

Son dakika haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 29 Ekim etkinlikleri kapsamında 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılacaktı ancak İstanbul Valiliği, kararın kaldırıldığını duyurdu. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapalı mı, açık mı? 27-28-29 Ekim'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hangi saatlerde trafiğe kapalı?