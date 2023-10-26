Yeşaya kehaneti nedir, ne demek? İşaya Yeşaya İsrail kehaneti neler, kelime anlamı nedir?

İsrail Başbakanı Netanyahu "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay vermeyeceğim. Hesaba kattığımız değerlendirmelere ilişkin de detay vermeyeceğim. Bu değerlendirmelerin çoğu İsrail kamuoyu tarafından bilinmiyor ve bu iyi bir şey." açıklamasını yaptı.