DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuruları ne zaman bitecek?

4 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşama hakkı kazanmak isteyen birçok kişinin ilgisini çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşamı hakkı kazanmak için başvuruda bulunan adaylar, gözlerini çekilişe çevirdi. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitecek? DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Bu yıl Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başladı.



Son başvuru ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.