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DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuruları ne zaman bitecek?

DV-2025 Green Card başvuruları halen devam ederken, henüz başvuruda bulunmayan adaylar başvuru tarihlerini merakla sorgulamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hakkı kazanmak isteyen birçok kişi, bu önemli fırsatı kaçırmamak için heyecanla başvuru sürecini takip ediyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitecek? DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 15:52 Güncelleme 26 Ekim 2023, 10:14
DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuruları ne zaman bitecek?

4 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşama hakkı kazanmak isteyen birçok kişinin ilgisini çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşamı hakkı kazanmak için başvuruda bulunan adaylar, gözlerini çekilişe çevirdi. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitecek? DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Bu yıl Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başladı.

Son başvuru ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.



Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

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