TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN SON DAKİKA? 26 Ekim 2023 Twitter'da sorun mu var, ne zaman düzelir? Açıklama geldi mi?

Twitter'a erişimde sorun yaşayan kullanıcılar internet arama motorlarına yöneldi. Peki Twitter çöktü mü, neden çöktü? 26 Ekim 2023 Twitter'da sorun mu var, ne zaman düzelir? Açıklama geldi mi?

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN? Son dakika... Popüler sosyal medya platformu Twitter'da bazı kullanıcılar sorun yaşadığını bildiriliyor. Yeni adıyla X'te kullanıcı profillerine erişim problemleri yaşanıyor. Ancak henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.