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TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN SON DAKİKA? 26 Ekim 2023 Twitter'da sorun mu var, ne zaman düzelir? Açıklama geldi mi?

Twitter çöktü mü, neden çöktü sorusu bazı kullanıcılar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Peki 26 Ekim 2023 Twitter sorun ne, ne zaman düzelir? Açıklama geldi?

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 16:35 Güncelleme 26 Ekim 2023, 16:49
TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN SON DAKİKA? 26 Ekim 2023 Twitter’da sorun mu var, ne zaman düzelir? Açıklama geldi mi?

Twitter'a erişimde sorun yaşayan kullanıcılar internet arama motorlarına yöneldi. Peki Twitter çöktü mü, neden çöktü? 26 Ekim 2023 Twitter'da sorun mu var, ne zaman düzelir? Açıklama geldi mi?

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN?

Son dakika... Popüler sosyal medya platformu Twitter'da bazı kullanıcılar sorun yaşadığını bildiriliyor. Yeni adıyla X'te kullanıcı profillerine erişim problemleri yaşanıyor.

Ancak henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

24 EKİM'DE ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan son olarak 24 Ekim 2023 akşam saatlerinde Downdetector'e göre sorun olduğu grafikle bildirilmişti. Ardından ilerleyen saatlerle beraber platformdaki sorun giderilmeye başlanmştı.

SON DAKİKA