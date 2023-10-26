FENERBAHÇE Ludogorets maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Ludogorets maç özeti! FB - Ludogorets maç sonucu: 3-1

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe , grubundaki 3. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli takım aynı zamanda bu sezon 18. resmi maçını da kazanmış oldu.

İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe, 52. dakikada Zajc'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip yarı sahada baskılı göründüğü dakikalarda duran toptan Becao'nun ters vuruşunda kalesinde golü gördü ve skor 2-1'e geldi. 2-1'in ardından Ludogorets baskı kursa da baskıyı çabuk kıran Fenerbahçe, 90+3. dakikada yine Miha Zajc'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubunda 3. maçını da kazanan Fenerbahçe, puanını 9'a yükseltti. Galibiyet serisini sürdüren sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 18 maçın 18'ini de kazanmış oldu.