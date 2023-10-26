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FENERBAHÇE Ludogorets maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Ludogorets maç özeti! FB - Ludogorets maç sonucu: 3-1

Fenerbahçe - Ludogorets maçı sona erdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 3-1 mağlup etti. İşte maç özeti...

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 22:35 Güncelleme 26 Ekim 2023, 22:38
FENERBAHÇE Ludogorets maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Ludogorets maç özeti! FB - Ludogorets maç sonucu: 3-1

Fenerbahçe - Ludogorets maçının sona ermesiyle ' Fenerbahçe Ludogorets maçı kaç kaç bitti?' sorusu gündemde sıkça araştırılır oldu. Kadıköy'deki karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇ SONUCU

Maçta goller; Batshuayi, Zajc (2) ve Vladi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, grubundaki 3. maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli takım aynı zamanda bu sezon 18. resmi maçını da kazanmış oldu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarının son bölümünde 42. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe, 52. dakikada Zajc'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip yarı sahada baskılı göründüğü dakikalarda duran toptan Becao'nun ters vuruşunda kalesinde golü gördü ve skor 2-1'e geldi. 2-1'in ardından Ludogorets baskı kursa da baskıyı çabuk kıran Fenerbahçe, 90+3. dakikada yine Miha Zajc'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubunda 3. maçını da kazanan Fenerbahçe, puanını 9'a yükseltti. Galibiyet serisini sürdüren sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 18 maçın 18'ini de kazanmış oldu.

AVRUPA'DA GALİBİYET İLE MAĞLUBİYET SAYISINI EŞİTLEDİ

Fenerbahçe, Ludogorets galibiyetiyle Avrupa'da galibiyet ve mağlubiyet sayısını eşitledi.

Avrupa'da çıktığı son 21 karşılaşmada tek yenilgi yaşayan ve bu süreçte 17. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu kulvardaki olumsuz karnesini de düzeltmeyi başardı.

Ludogorets maçı öncesinde Avrupa'da çıktığı 262 maçta 104 mağlubiyeti ve 103 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, Bulgar temsilcisi karşısında Avrupa arenasındaki 104. galibiyetini elde ederek sayısal eşitliği sağladı.

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