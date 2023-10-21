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GALATASARAY BEŞİKTAŞ derbisi beIN Sports 1 CANLI İZLE 📺 | 21 Ekim 2023 Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) maçı beIN Sports 1 canlı yayın, full HD, şifresiz...

beIN Sports 1 canlı izle ve Galatasaray Beşiktaş derbisi canlı izle hakkında araştırmalar hızlandı. Trendyol Süper Lig'in heyecan verici 9. haftasında, Türk futbolunun iki dev ekibi, Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta dev bir derbi mücadelesine sahne olacak. Galatasaray, Okan Buruk'un liderliğinde bu sezon lige yüksek bir performansla başlamış durumda. Sekiz maçın yedisini kazanarak şu ana kadar istikrarlı bir performans sergiledi. Beşiktaş ise Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle lige başladı.Haftanın en kritik mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, "Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle" şeklinde araştırmalara başladı. Bu önemli derbi mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçı şifresiz izlemek isteyenler ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 19:14 Güncelleme 21 Ekim 2023, 19:14
GALATASARAY BEŞİKTAŞ derbisi beIN Sports 1 CANLI İZLE 📺 | 21 Ekim 2023 Galatasaray Beşiktaş GS-BJK maçı beIN Sports 1 canlı yayın, full HD, şifresiz...

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayını için araştırmalar hızlandı. Futbolseverler maçı şifresiz veren kanallar için arama motorlarına yöneliyor.İşte Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın linki...

Galatasaray - Beşiktaş CANLI ANLATIM

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ

Galatasaray Beşiktaş maçıhttps://beinsports.com.tr/ adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY BEŞİKTAŞ GEÇMİŞ MAÇ SONUÇLARI

26.02.2012 ⚽️ Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
06.05.2012 ⚽️ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
27.01.2013 ⚽️ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
22.02.2014 ⚽️ Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
24.05.2015 ⚽️ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
08.05.2016 ⚽️ Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
27.02.2017 ⚽️ Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
29.04.2018 ⚽️ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
05.05.2019 ⚽️ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
15.03.2020 ⚽️ Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
08.05.2021 ⚽️ Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
14.03.2022 ⚽️ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
05.11.2022 ⚽️ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Gedson, Tayfur Bingöl, Rashica, Ghezzal, Aboubakar

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.

GALATASARAY LİGDE SON 7 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

SAHASINDA 20 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ ÖNCESİ SAKATLIKLAR

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi sakat futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor. Beşiktaş'ta Eric Bailly, Salih Uçan ve Umut Meraş'ın bu akşam kadroda yer alması beklenmiyor. Mert Günok ile Arthur Masuaku'nun derbi kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.

RAMS PARK'TA GALATASARAY'I 6 MAÇTIR YENEMİYOR

Beşiktaş, dış sahada Galatasaray ile yaptığı son 6 mücadeleyi kazanamadı. "Kara Kartal", sarı-kırmızılılara karşı deplasmandaki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 27 Şubat 2017'de oynanan maçtan Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı. İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son 6 karşılaşmanın 5'ini Galatasaray kazanırken, 1'i ise berabere sonuçlandı.


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