GALATASARAY BEŞİKTAŞ derbisi beIN Sports 1 CANLI İZLE 📺 | 21 Ekim 2023 Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) maçı beIN Sports 1 canlı yayın, full HD, şifresiz...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi. Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Gedson, Tayfur Bingöl, Rashica, Ghezzal, Aboubakar İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.

GALATASARAY LİGDE SON 7 MAÇI KAZANDI Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

SAHASINDA 20 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ ÖNCESİ SAKATLIKLAR Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi sakat futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor. Beşiktaş'ta Eric Bailly, Salih Uçan ve Umut Meraş'ın bu akşam kadroda yer alması beklenmiyor. Mert Günok ile Arthur Masuaku'nun derbi kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.

RAMS PARK'TA GALATASARAY'I 6 MAÇTIR YENEMİYOR Beşiktaş, dış sahada Galatasaray ile yaptığı son 6 mücadeleyi kazanamadı. "Kara Kartal", sarı-kırmızılılara karşı deplasmandaki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 27 Şubat 2017'de oynanan maçtan Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı. İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son 6 karşılaşmanın 5'ini Galatasaray kazanırken, 1'i ise berabere sonuçlandı. Burak Yılmaz'ın ilk derbi heyecanı Dursun Özbek'ten derbi açıklaması! Mauro Icardi Gheorghe Hagi'nin rekoru için sahada