Savaş nedeniyle İsrail'de bulunan gazeteci Fulya Öztürk, İsrail hattı üzerinden aranarak tehdit edildiğini açıkladı. Öztürk, fotoğraflarının telegram hesaplarında paylaşıldığını belirtti. Peki, 02 21 nerenin, hangi ülkenin telefon kodu? Fulya Öztürk'ü arayan İsrail telefon kodu ne? İşte detaylar...
FULYA ÖZTÜRK'E TEHDİT TELEFONU
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar şiddetli bir biçimde devam ederken gazeteci Fulya Öztürk, bilinmeyen bir numaradan tehdit aldığını açıkladı. Bölgede İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirten Öztürk, "'İsrail'de misin? Kendine dikkat et' dediler.
Telegram sayfalarında fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?" ifadelerini kullandı.