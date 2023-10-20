02 21 nerenin, hangi ülkenin telefon kodu? Fulya Öztürk’ü arayan İsrail telefon kodu ne?

FULYA ÖZTÜRK'E TEHDİT TELEFONU

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar şiddetli bir biçimde devam ederken gazeteci Fulya Öztürk, bilinmeyen bir numaradan tehdit aldığını açıkladı. Bölgede İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirten Öztürk, "'İsrail'de misin? Kendine dikkat et' dediler.