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02 21 nerenin, hangi ülkenin telefon kodu? Fulya Öztürk'ü arayan İsrail telefon kodu ne?

İşgalci İsrail'in Filistin'e saldırıları devam ederken, gazeteci Fulya Öztürk, kaygı verici bir olayla karşı karşıya kaldı. Öztürk, bilinmeyen bir numaradan aldığı tehdidi açıkladı ve çatışma bölgesinde bulunan bir telefon hattını kullanarak arandığını ifade etti. Arayan kişiler, İsrail'de olduğunu ve dikkatli olması gerektiğini söyleyerek Öztürk'ü endişelendirdi. Peki, 02 21 nerenin, hangi ülkenin kodu? Fulya Öztürk'ü arayan İsrail telefon kodu ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 09:03 Güncelleme 20 Ekim 2023, 09:04
02 21 nerenin, hangi ülkenin telefon kodu? Fulya Öztürk’ü arayan İsrail telefon kodu ne?

Savaş nedeniyle İsrail'de bulunan gazeteci Fulya Öztürk, İsrail hattı üzerinden aranarak tehdit edildiğini açıkladı. Öztürk, fotoğraflarının telegram hesaplarında paylaşıldığını belirtti. Peki, 02 21 nerenin, hangi ülkenin telefon kodu? Fulya Öztürk'ü arayan İsrail telefon kodu ne? İşte detaylar...

FULYA ÖZTÜRK'E TEHDİT TELEFONU

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar şiddetli bir biçimde devam ederken gazeteci Fulya Öztürk, bilinmeyen bir numaradan tehdit aldığını açıkladı. Bölgede İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirten Öztürk, "'İsrail'de misin? Kendine dikkat et' dediler.

Telegram sayfalarında fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?" ifadelerini kullandı.

İsrail telefon kodu nedir?

+972



02 21 nerenin kodu?

Senegal ülkesinin telefon alan kodu +221 olarak bilinir. 221 Nerenin Telefon Kodu? 221 nerenin telefon kodu hakkında araştırmada bulunan kişilerin karşısına Senegal ülkesi çıkar. Senegal dışında bir ülkedeyseniz ve Senegal'e arama gerçekleştirecekseniz numaranın başına +221 yazmalısınız.


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