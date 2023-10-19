Ekim ayı HAC kuraları ne zaman çekilecek 2023? Diyanet Hac kuraları nasıl yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilecek?

Kutsal topraklara hac ibadeti için ilk kez gitmek isteyenler için kayıt işlemleri, bu yıl e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Başvuru süresinin dolmasının ardından, hac kura tarihleri hakkında meraklı bekleyiş başladı. İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi.





Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." denildi.

Buna göre; hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.