Kadir Gecesi’nde çekilecek tesbihler ve zikirler... 🙏Kadir Gecesi duası nasıl okunur? 🙌Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı ! 🙏 Kadir Gecesi duası nasıl okunur sorularına yanıt arar oldu. Bin aydan daha hayır olan ve 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi her sene heyecanla beklenen günler arasında yer alıyor. Bol bol ibadet edecekler, dua ve tövbe için ellerini semaya açacak İslam alemi bazı soruların yanıtlarını da öğrenmek istiyor. Peki Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]