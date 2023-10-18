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Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler... 🙏Kadir Gecesi duası nasıl okunur? 🙌Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 🙏Kadir Gecesi duası nasıl okunur sorularına yanıt arar oldu. Bin aydan daha hayır olan ve 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi her sene heyecanla beklenen günler arasında yer alıyor. Bol bol ibadet edecekler, dua ve tövbe için ellerini semaya açacak İslam alemi bazı soruların yanıtlarını da öğrenmek istiyor. Peki Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 08:09 Güncelleme 18 Ekim 2023, 08:09
Kadir Gecesi’nde çekilecek tesbihler ve zikirler... 🙏Kadir Gecesi duası nasıl okunur? 🙌Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 🙏Kadir Gecesi duası nasıl okunur sorularına yanıt arar oldu. Bin aydan daha hayır olan ve 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi her sene heyecanla beklenen günler arasında yer alıyor. Bol bol ibadet edecekler, dua ve tövbe için ellerini semaya açacak İslam alemi bazı soruların yanıtlarını da öğrenmek istiyor. Peki Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Kadir suresi Türkçe okunuşu

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

Kadir suresi Anlamı (Diyanet Meali)

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Suresi Konusu

Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi'nden alır. Surenin konusu Kadir Gecesi'dir. Bir hadisi şerifte "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" buyrulur. Buna göre ayetlerde; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceden, Müslümanlar için taşıdığı rahmet ve bereketten bahsedilir.

KADİR GECESİ OKUNACAK SURELER

Yasin
Tebareke
Amme
Kadir Suresi
İnşirah Suresi
Bu beş sureyi Kadir Gecesi okumanın fazileti oldukça büyüktür.


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