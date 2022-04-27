27 Nisan Çarşamba ne kandili? Bugün Kadir Gecesi mi? Ramazan ayı ne zaman bitecek? Bugün kandil mi?

KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Dolayısıyla Kadir gecesini mühim kılan en büyük faktör Kur'an-ı Kerim'in dünyaya nüzulüdür. Kur'an-ı Kerim'de 97. sureye ismini veren bu gece ile alakalı aynı surenin 3. ayetinde "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır" buyurulmaktadır.

KADİR GECESİ'NİN HÜKMÜ NEDİR? KADİR GECESİ HAKKINDA AYET VE HADİSLER...

Kur'an Yolu tefsirine göre ayet-i kerimede geçen "bin ay" ifadesinin açıklaması şu şekildedir:

Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır.

Aynı zamanda Duhan suresinin 3. ayetinde Kadir gecesine işaret edilerek Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir gecede indirildiği zikredilmektedir. Dolayısıyla hem Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği hem de bu gecenin mübarek olduğu yine Kur'an'ın kendi ayetleriyle netlik kazanmıştır.