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BMS TEL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 10.875.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 36.525.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.
Halka arz edilen Şirket payları 27/04/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 17,50 TL/pay baz fiyat, "BMSTL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
BMS TEL HALKA ARZ BİLGİLERİ
Halka Arz Tarihi :21-22 Nisan 2022
Halka Arz Fiyatı/Aralığı :17,50 TL
Dağıtım Yöntemi :Eşit Dağıtım
Pay :10,875,000 Lot
Aracı Kurum :Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Bist Kodu :BMSTL
Başvuru Yerleri : Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
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