Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.04.2022 09:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2022 09:25
    ABONE OL

    BMS tel ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ve fiyatı nedir? BMS tel halka arz ne zaman? BMS halka arzı eşit mi oransal mı?

    Ekonomi gündeminde halka arz firmalarını yakından takip eden vatandaşlar BMS tel ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ve fiyatı nedir sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. Yatırımlarını halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan şirketlerde değerlendirmek isteyenler BMS tel halka arz bilgilerini merak ediyor ve öğrenmek istiyor. Peki BMS tel halka arz ne zaman? BMS halka arzı eşit mi oransal mı? Sonuçlar açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    BMS tel ne zaman işlem görecek?

    BMS tel ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ve fiyatı nedir? BMS tel halka arz ne zaman? BMS halka arzı eşit mi oransal mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    BMS TEL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 10.875.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 36.525.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.

    Halka arz edilen Şirket payları 27/04/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 17,50 TL/pay baz fiyat, "BMSTL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

    BMS TEL HALKA ARZ BİLGİLERİ

    Halka Arz Tarihi :21-22 Nisan 2022

    Halka Arz Fiyatı/Aralığı :17,50 TL

    Dağıtım Yöntemi :Eşit Dağıtım

    Pay :10,875,000 Lot

    Aracı Kurum :Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Bist Kodu :BMSTL

    Başvuru Yerleri : Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

    Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları.

        BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAKKINDA

        Temelleri 1968 yılına dayanan BMS Tel, 1999 yılında demir çelik sektöründe faaliyet göstermek üzere İstanbul'da kurulmuştur. İlk olarak ticaret yaparak faaliyet gösteren BMS Tel, nervürlü inşaat demiri toptan ve perakende satışına odaklanmıştır. Firma 2011 yılında tarihinin en yüksek ticaret tonajına ulaşıp yaklaşık 180.000 ton/yıl demir çelik ticaretiyle sektörde kendini ispatlamış ve önemli bir yer edinmiştir.

        BMS Tel, 2012 yılında ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 20.000 m2 alan üzerinde galvanizli çelik tel üretim tesisi yatırımı yaparak sanayiciliğe adım atmış ve üretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012 ile 2017 yılları arasında tek üretim hattıyla yıllık ortalama 20.000 ton galvanizli çelik tel üretimi yaparak sektörde kendine yer edinmiş ve avrupa ülkeleri başta olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapar konuma gelmiştir.

        Uluslararası bir firma olma yolunda hızla ilerleyen BMS Tel, 2017 yılında 2. üretim hattını devreye almış, üretim kapasitesini yıllık yaklaşık 60.000 tona çıkartmıştır. Yeni üretim hattının sağladığı teknolojik avantajlar ve geliştirdiği know-how ile birlikte katma değerli ürünlere ağırlık veren BMS Tel, 2018 ve 2021 yılları arasında hız kesmeden faaliyetlerini sürdürmüş, enerji, tarım, inşaat, otomotiv gibi önemli sektörlere hammadde sağlayan, avrupa, kuzey ve güney amerika ülkeleri başta olmak üzere 45 ülkeye ihracat yapan, Türkiye'nin lider tel üreticilerinden biri haline gelmiştir.

        Teknolojik yatırımlara durmaksızın devam eden, yenilikçi bakış açısı ile AR-GE çalışmalarının sürekliliğine özen gösteren ve müşteri memnuniyetini en ön planda tutmayı prensip haline getiren BMS Tel, avrupa'nın en kaliteli telini üretme ve bir dünya markası olma yolundaki hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tek seferde Ukrayna’yı yok edebilir!
        Haberler Ekonomi BMS tel ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ve fiyatı nedir? BMS tel halka arz ne zaman? BMS halka arzı eşit mi oransal mı?
            SON DAKİKA