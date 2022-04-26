BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAKKINDA

Temelleri 1968 yılına dayanan BMS Tel, 1999 yılında demir çelik sektöründe faaliyet göstermek üzere İstanbul'da kurulmuştur. İlk olarak ticaret yaparak faaliyet gösteren BMS Tel, nervürlü inşaat demiri toptan ve perakende satışına odaklanmıştır. Firma 2011 yılında tarihinin en yüksek ticaret tonajına ulaşıp yaklaşık 180.000 ton/yıl demir çelik ticaretiyle sektörde kendini ispatlamış ve önemli bir yer edinmiştir.

BMS Tel, 2012 yılında ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 20.000 m2 alan üzerinde galvanizli çelik tel üretim tesisi yatırımı yaparak sanayiciliğe adım atmış ve üretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012 ile 2017 yılları arasında tek üretim hattıyla yıllık ortalama 20.000 ton galvanizli çelik tel üretimi yaparak sektörde kendine yer edinmiş ve avrupa ülkeleri başta olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapar konuma gelmiştir.