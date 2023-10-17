Evlilik kredisi şartları açıklandı mı 2023? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 2 yıl geri ödemesiz...

Son günlerde Türkiye'de evlilik yapmayı düşünen birçok çiftin merakla beklediği konulardan biri, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı ve hangi şartlara tabi olacağıdır. İşte bu konuyla ilgili son gelişmeler...