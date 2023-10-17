Evlilik kredisi şartları açıklandı mı 2023? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 2 yıl geri ödemesiz...

Son günlerde Türkiye'de evlilik yapmayı düşünen birçok çiftin merakla beklediği konulardan biri, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı ve hangi şartlara tabi olacağıdır. İşte bu konuyla ilgili son gelişmeler...
Son günlerde Türkiye'de evlilik yapmayı düşünen birçok çiftin merakla beklediği konulardan biri, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı ve hangi şartlara tabi olacağıdır. İşte bu konuyla ilgili son gelişmeler...
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Evlilik kredisi 2 yıl geri ödemesiz şekilde verilecek. 150 bin TL evlilik kredisi 48 ay vadeli olması bekleniyor.
EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de hatırlayalım; Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık.
Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik bankasına dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız.
Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.