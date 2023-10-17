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3. TUR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA SONUÇLARI! İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kura çekimi için araştırmalar hızlandı. Kupa heyecanını yakından takip etmek isteyenler ise arama motorlarına yöneldi. İşte 3. tur Ziraat Türkiye Kupası sonuçları...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 16:03 Güncelleme 17 Ekim 2023, 16:06
3. TUR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA SONUÇLARI! İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 3. Tur kura çekimi gerçekleşti. İşte sonuçlar...

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR EŞLEŞMELERİ

Kura çekilişi saat 14.00'te başladı. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunun kura çekimi tamamlandı.

Çekiliş sonucunda eşleşmeler şöyle oldu:

MKE Ankaragücü - Malatya Arguvan Spor Kulübü

Teksüt Bandırmaspor - Armoni Alanya Kestelspor

Boluspor - Karaman FK

Adanaspor - Hacettepe 1945

GMG Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Gaziantep FK - Efeler 09

Ümraniyespor - Orduspor 1967

Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdmanyurdu

Kırşehir Futbol Spor Kulübü - 23 Elazığ FK

Somaspor - Talasgücü Belediyespor

Arnavutköy Belediyespor - Gölcükspor

İstanbulspor -Kepezspor


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