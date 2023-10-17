3. TUR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA SONUÇLARI! İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 3. Tur kura çekimi gerçekleşti. İşte sonuçlar...
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR EŞLEŞMELERİ
Kura çekilişi saat 14.00'te başladı. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunun kura çekimi tamamlandı.
Çekiliş sonucunda eşleşmeler şöyle oldu:
MKE Ankaragücü - Malatya Arguvan Spor Kulübü
Teksüt Bandırmaspor - Armoni Alanya Kestelspor
Boluspor - Karaman FK
Adanaspor - Hacettepe 1945
GMG Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Gaziantep FK - Efeler 09
Ümraniyespor - Orduspor 1967
Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdmanyurdu
Kırşehir Futbol Spor Kulübü - 23 Elazığ FK
Somaspor - Talasgücü Belediyespor
Arnavutköy Belediyespor - Gölcükspor
İstanbulspor -Kepezspor