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Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? GS - BJK maç biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor ve bu haftanın en merakla beklenen maçlarından biri Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi olacak. Bu heyecan verici karşılaşmanın tarih ve saat bilgisi futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? GS - BJK maç biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 09:21 Güncelleme 17 Ekim 2023, 09:21
Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? GS - BJK maç biletleri satışa çıktı mı?

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları geride kaldı ve Milli aranın ardından heyecanla beklenen 9. haftanın programı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Ancak bu programın içinde en çok dikkat çeken ve heyecanla beklenen maç, Türk futbolunun iki ezeli rakibi, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma oldu. İşte, bu önemli maç hakkında bilgiler...

DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi akşamı RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG'⁬DE 9. HAFTANIN PROGRAMI

Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:

21 Ekim Cumartesi

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)



22 Ekim Pazar

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)



23 Ekim Pazartesi

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)


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