Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? GS - BJK maç biletleri satışa çıktı mı?

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları geride kaldı ve Milli aranın ardından heyecanla beklenen 9. haftanın programı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Ancak bu programın içinde en çok dikkat çeken ve heyecanla beklenen maç, Türk futbolunun iki ezeli rakibi, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma oldu. İşte, bu önemli maç hakkında bilgiler...
DERBİ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi akşamı RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
SÜPER LİG'DE 9. HAFTANIN PROGRAMI
Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:
21 Ekim Cumartesi
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)