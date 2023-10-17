Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda yayınlanacak? GS - BJK maç biletleri satışa çıktı mı?

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları geride kaldı ve Milli aranın ardından heyecanla beklenen 9. haftanın programı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Ancak bu programın içinde en çok dikkat çeken ve heyecanla beklenen maç, Türk futbolunun iki ezeli rakibi, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma oldu. İşte, bu önemli maç hakkında bilgiler...