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Geç öğrenenler başını taşlara vuracak! B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! 2023 yılı sonuna kadar...

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. B sınıfı ehliyet sahiplerini sevindirecek bir karar alındı ve ehliyet kapsamı genişletildi. Bu yeni kararla birlikte birçok araç sahibine güzel bir haber veriliyor.Ehliyet kapsamında yapılan genişleme, birçok B sınıfı ehliyet sahibini olumlu bir şekilde etkileyecek. Yeni kararla birlikte, daha fazla araç türünü kullanabilme yetkisi elde ediyorlar. Bu gelişme, sürücülerin daha fazla özgürlük ve esneklik kazanmasını sağlayacak. İşte bu önemli gelişmenin detayları...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 10:33 Güncelleme 18 Ekim 2023, 10:36
Geç öğrenenler başını taşlara vuracak! B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! 2023 yılı sonuna kadar...

125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışma vatandaşları heyecanlandırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu konuda daha önce bir çalışma başladığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının çalışmayı sürdürdüğünü belirtti. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısının ardından 125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin soru üzerine çalışmanın sürdüğü bilgisini verdi.

"BEN DE MOTOSİKLET KULLANICISIYIM"

Eğitimin önemine işaret eden Yerlikaya, "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli." diye konuştu.

Ali Yerlikaya, tehlikeli motosiklet kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

2023 YILI SONUNA KADAR

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni yönetmeliğin en geç 2023 yılı sonuna kadar yayınlanmasının planlandığını duyurdu.


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