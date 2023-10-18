Geç öğrenenler başını taşlara vuracak! B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! 2023 yılı sonuna kadar...

125 cc'lik motor ların B sınıfı ehliyet lerle kullanılabilmesine yönelik çalışma vatandaşları heyecanlandırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu konuda daha önce bir çalışma başladığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının çalışmayı sürdürdüğünü belirtti. İşte detaylar...

"BEN DE MOTOSİKLET KULLANICISIYIM"

Eğitimin önemine işaret eden Yerlikaya, "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli." diye konuştu.