Ekim ayı 25 metreküp ücretsiz doğal gaz tarifesi bitti mi? ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR MU 2023?

Nisan ayında duyurulan ve büyük ilgi gören "Ücretsiz 25 Metreküp Doğal gaz" kampanyası, Ekim ayıyla birlikte tekrar gündeme gelmeye başladı. Doğal gaz kullanımının artması ve hava koşullarının soğumaya başlamasıyla birlikte, insanlar doğal gaz fiyatları ve kampanya detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlar. İşte Ekim 2023'te doğalgazla ilgili önemli gelişmeler...
DOĞAL GAZ METREKÜP FİYATI EKİM 2023
BOTAŞ'ın internet sitesinde ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
25 METREKÜP ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR MU?
25 metreküp ücretsiz doğal gaz kampanyası devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nisan 2023'te 1 yıl boyunca 25 metreküp doğalgazın ücretsiz verileceğini açıkladı.